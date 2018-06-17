男女朋友疑燒炭死亡未發現遺書家屬不解

2018-06-17 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市今天發生男女朋友疑燒炭死亡案，警消到場發現二人已死亡，沒找到遺書，地面有燒過木炭，二人死因由警方調查中。

警方表示，家屬今天下午報案，50歲李姓女子租屋台中市北屯區大樓內，房門鎖住，呼叫沒回應，消防隊員到場破門發現，她和50歲陳姓男友已死亡。

家屬說，最近沒發現李女有何異樣，姊姊常去找她聊天 今天下午去她租屋處，發現門鎖住，已驚覺不對。