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男女朋友疑燒炭死亡未發現遺書家屬不解

2018-06-17 17:45聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市今天發生男女朋友疑燒炭死亡案，警消到場發現二人已死亡，沒找到遺書，地面有燒過木炭，二人死因由警方調查中。

警方表示，家屬今天下午報案，50歲李姓女子租屋台中市北屯區大樓內，房門鎖住，呼叫沒回應，消防隊員到場破門發現，她和50歲陳姓男友已死亡。

家屬說，最近沒發現李女有何異樣，姊姊常去找她聊天 今天下午去她租屋處，發現門鎖住，已驚覺不對。

據了解，李女離婚，去年她女兒離開人世，讓她心情不好。

台中今天發生男女朋友疑燒炭死亡案，警方到場採證。記者游振昇/攝影
台中今天發生男女朋友疑燒炭死亡案，警方到場採證。記者游振昇/攝影
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