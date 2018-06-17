影／一度破窗躲民宅倉庫 奪槍通緝犯逃亡10小時落網

2018-06-17 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



妨害性自主通緝犯楊政勳，今天清晨遭警方盤查時假意配合上銬，趁隙與警發生扭打後奪槍逃逸。楊攜帶有11發子彈的警槍赤腳竄逃10小時，今天下午4點多在台南市北區文和街一處透天厝工地的6樓被警方逮捕，楊過程中沒有反抗，警槍與子彈盡數繳回，目前人已被帶回分局偵訊。

楊嫌（37歲，毒品、妨害性自主等前科），去年11月因強制性交罪被判刑5年定讞，他未到案執行，今年5月被台南地檢署發布通緝。台南市警五分局警員潘培超、吳學昱今天清晨近6時巡邏，在北區武聖路一間早餐店門口發現楊嫌的轎車，上前盤查。楊丟下車內女友衝過馬路跑到對面的便利商店，潘對空鳴槍一槍，楊高喊「我投降」，停步假意讓警方上銬，趁潘收槍拿手銬，與潘、吳在便利商店門口扭打、奪槍逃逸，並持槍對著員警威嚇「不要再追」。扭打過程中，楊遺落雙腳的拖鞋，光腳逃命。

警方今天封鎖197巷周邊道路清查民宅，孰料楊疑似繞了一圈後，鑽進197巷10弄後方防火巷，攀爬冷氣室外機架到一處民宅倉庫的4樓，破窗進入躲藏，該戶民宅與他與員警發生扭打的超商，距離僅一個街區。

中午12點多，楊打開倉庫一樓鐵捲門開溜，隔壁剛返家的屋主發現倉庫鐵捲門開啟，鑽出一名短褲、腳上有刺青的黑衣男子，訝異詢問「你是誰？」男子無回應，往隔壁巷弄逃逸。

警方表示，上午雖訪查10弄的民宅，但因楊嫌躲藏的連棟民宅為出租百貨倉庫，連假期間屋內無人，房東沒有鑰匙，也無法強制進入查看。楊嫌可能等警方離去後，伺機逃跑，屋內財物沒有損失。