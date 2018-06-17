台南通緝犯奪警槍逃逸 警政署長要求刑事局支援

2018-06-17 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



今天清晨5點56分，台南市警方在武聖路盤查可疑嫌犯時，遭楊姓嫌犯假意配合，卻趁機拿走警員佩槍逃逸，警政署長陳家欽一早獲知後，立即與台南市警察局長黃宗仁進行電話熱線，並掌握清查進度。

陳家欽在瞭解全案後，目前已經要求刑事局派員參與專案小組，將儘速將楊嫌緝捕到案。