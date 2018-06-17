奪警槍逃逸通緝犯長這樣 警公布照片協尋

2018-06-17 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



通緝犯楊政勳。圖／翻攝畫面 分享 facebook 台南市警五分局和緯派出所警員潘培超、吳學昱，今天清晨盤查因涉犯強制性交罪被判刑5年的通緝犯楊政勳，楊與二警發生扭打，趁機奪走潘的警用90制式手槍逃逸。警方封街圍捕3小時無所獲，已解除周邊路段封鎖，調閱監視器並公布楊嫌照片，呼籲民眾留意協尋，同時前往永康、安南、善化等楊嫌可能藏身處搜索，並循其人際網絡策動他盡速到案。

巧的是，吳學昱今年4月盤查遭通緝的楊，遭楊騎機車衝撞，手腳擦挫傷、胸悶送醫，今又與楊狹路相逢；遭奪槍的潘培超則是94年特考班畢業，兩人相當自責，現與同仁共同追查楊的下落。

警方指出，和緯所長林文宏、警員吳雨仁、吳學昱、鄭人豪4月24日下午5點多到南市北區賢北街查緝被通緝的楊政勳（37歲，毒品、槍砲、組織犯罪條例等前科），楊拒絕盤查，還騎機車衝撞執勤員警。4警全數掛彩，吳雨仁左手無名指骨折、吳學昱手腳擦挫傷及胸部遭重擊胸悶，雙雙送醫；林文宏右手及右腳擦傷，鄭人豪右手指及左膝擦傷。楊嫌逃跑時摔車，當場被捕，解送南檢並依妨害公務罪嫌法辦。由於楊是涉違反槍砲彈藥刀械管制條例未出庭遭通緝，應訊後即離開，也無強制處分。 警方模擬楊政勳奪走警槍情境。記者曹馥年／攝影 分享 facebook

今天清晨5時許，楊開車到安南區載女友外出，順道在武聖路一間早餐店買早餐，付完錢在門口等待取餐時，遭留意到他車牌的員警盤查。楊丟下車內女友轉身跑向馬路對面的便利商店，潘警掏槍對空鳴槍一槍，楊喊「我投降」，停步假意配合上銬，趁潘收槍拿出手銬時，與潘、吳在便利商店門口扭打。扭打過程中，楊伸手搶槍，握住槍把時疑因重心不穩蹲低後傾，順勢拔出槍套中仍有11發子彈的警槍，轉身沿武聖路轉197巷逃逸無蹤。