外役監服刑 孫道存請假返家過端節

太平洋電信電纜公司前董事長孫道存（中），才剛轉到八德外役監3個多月，昨首度申請放假48小時。 記者許政榆／攝影 分享 facebook

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，因掏空太電兩百億案遭判刑三年確定，去年九月進台北監獄服刑，後轉至八德外役監。孫昨首度請假回家過端午獲准，與他同為舍友的頂新公司前董事長魏應充昨也一起放假，兩人都可返家，享有六十四小時與家人團聚時光。

八德外役監副典獄長柯書宇表示，依規定，符合資格受刑人若作業成績達到標準，連續兩個月沒有違規，即可在假日或國定假日返家探視。若受刑人刑期未滿三年，只要符合上述規定，可每月申請返家探視，六十五歲以上的受刑人，符合上述規定，每月都可申請返家探視一次。但出監後仍需恪守規定，須持「返家探視證明書」向警察機關報到。

六十八歲的孫道存，因掏空公司兩百億元被判刑三年，去年九月到台北監獄服刑，今年三月獲准轉八德外役監服刑。

魏應充去年七月底因頂新油品案，遭判刑兩年確定，至台北監獄服刑，去年十二月轉往八德外役監。他另涉混油案，一審被判無罪，日前台中高分院改重判魏十五年徒刑；因全案尚未定讞，魏本月仍順利申請返家過端午。據指出，魏應充從三月開始申請返家探視，已回家四次。

魏應充昨下午回到台北過端午節，約下午四時許，他身穿輕便的白色polo衫到大安分局新生南路派出所報到，拿出返家探視證明書讓警方蓋章，寫下報到日期、時間，隨即離去。