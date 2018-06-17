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財務糾紛引殺機？ 麥寮槍擊命案鎖定凶嫌

2018-06-17 01:23聯合報 記者蔡維斌／雲林縣報導

雲林縣麥寮鄉俗俗賣五金賣場老板丁定吉，前晚遭槍手當街狙殺身中三槍死亡，警方專案小組發現開槍殺手在丁常去的某政治人物招待所附近伏擊，顯是計畫性狙殺；警方昨已掌握特定對象，朝財務糾紛方向全力追查。

警方說，五十二歲的丁定吉是台西鄉人，橫跨黑白兩道交友廣闊，政商關係複雜，熱心社區和廟務；曾擔任漁會理事，投資跨足砂石、建築、餐飲、賣場等多項行業，商店公司不下十家。

丁常去麥寮某政治人物的招待所泡茶聊天，偶爾也打打小牌。前晚丁被槍擊時，前鄉長和某民代就是聽到槍聲趕出來，發現丁已被槍殺倒地，才趕緊報案。

丁的友人說，丁定吉近年生意越做越大，也積極參與六輕周邊工程，很可能因工程利益或金錢糾紛埋下殺機，才遭人雇凶狙殺。幾位和丁熟識的政治人物受訪時，都表達同樣看法。

不過，丁的家人強調丁是單純的生意人，未與人結怨，案發當天回台西弔拜親友也沒異狀，下午到麥寮找朋友，沒想到就出事，「太意外了」。檢警昨天完成相驗，家屬也在台西老家設靈堂。

警方透露，凶手第一槍朝大腿開槍，顯無意致丁於死地，但隨後丁出手抵抗，凶嫌再連開兩槍，一槍打中致命的頭部。

頭戴全罩式安全帽的凶嫌，行兇前在招待所外等了一個多小時，被監視器拍下。 記者蔡維...
頭戴全罩式安全帽的凶嫌，行兇前在招待所外等了一個多小時，被監視器拍下。 記者蔡維斌／翻攝
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專案小組發現，凶手所騎機車車牌事先被貼膠布變造，行凶後朝麥寮高中方向逃逸，現場拾獲三枚彈殼初判是制式手槍；目擊者說，凶嫌體型高壯，穿深色外衣，頭戴全罩安全帽，在招待所外面等候一個多小時。

槍擊六輕
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