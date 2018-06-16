詐騙依舊橫行及防堵洗錢 警示帳戶數創7年同期新高

2018-06-16 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



詐騙集團在「本土市場」最囂張年代，全台遭通報為警示帳戶的「銀行、郵局、信合社」存款帳戶加總，曾經高達6萬7千戶，在104年第1季，警示戶數降為1.2萬多戶。但近年「詐騙風」似乎再起，再加上銀行全力加強洗錢防制，金融業今、107年首季警示帳戶總戶數達3.2萬多戶，創下7年來同期新高。

為防堵詐騙，金融業與檢警合作多年。銀行、郵局及信合社業者，只要接獲檢警或法院通報某存款帳戶疑被詐騙集團利用，就會將該帳戶列為「警示帳戶」，帳戶資金會被凍結2年；帳戶一被列為「警示」，全部交易功能暫停，匯入警示帳戶款項，將退回原匯款行。

金管會自民國99年起發布警示帳戶統計，包括銀行、郵局及信合社「警示存款帳戶」最高峰時期，曾高達6萬7480戶。此後因為有民眾帳戶被誤報為警示帳戶，造成資金使用不便，向主管機關反映，警示帳戶資金遭凍結期間，隨後自3年縮短為2年，警示帳戶數目大減，最低時為104年首季的1萬2745戶。

過去幾年，全市場警示帳戶約維持在1、2萬戶左右，但去、106第2季起又突破3萬戶。根據金管會統計，到今、107年3月底，全台金融業警示帳戶達3萬2586戶，創下100年至今、7年同期(歷年首季)新高。