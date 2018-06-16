端午嘉年華開跑！警方DIY反毒宣導連偵爆犬也出動

2018-06-16 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



「水岸臺北2018端午嘉年華」活動今天起在基隆河大佳河濱公園開跑，台北市警局中山分局加強現場交通、治安維護，也配合新北市警犬隊的偵爆犬檢查，規劃執行反恐任務。警方為和民眾進一步互動，純手工製作翻牌配對活動，參加者可以獲得鑰匙圈、皮尺和自拍棒等宣導品。另外，活動期間每天上午7點至下午6點，大直橋以西至9號水門間有交通管制，提醒民眾多加留意。

端午佳節到來，天氣也放晴，民眾攜家帶眷外出，台北市政府今日起為期三天舉辦「水岸臺北2018端午嘉年華」，為此警方不敢鬆懈，希望帶給國際好手和市民最好的活動環境，中山分局加強交通秩序與治安維護，今天開幕式前，新北市警犬隊的偵爆犬也到場，仔細嗅聞場地各處，執行反恐任務。

中山分局在現場特別規劃反毒、反詐騙犯罪預防宣導活動，透過互動式遊戲，考驗民眾「冷靜」思考的反應。警務員特地手工製作翻牌遊戲，在牌上畫有各類毒品的症狀，讓家長帶小朋友一同參與，憑記憶翻牌兩兩配對，成功闖關者可以獲得鑰匙圈、仿封鎖線皮尺、自拍棒等宣導品，加深民眾對印象。