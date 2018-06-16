魏應充、孫道存放假 回家48小時提前慶端午

2018-06-16 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



頂新劣油案前董座魏應充遭控詐欺，原彰化地院判涉案6人無罪，日前台中高分院撤銷原判決，改重判魏應充15年徒刑，其中6年得易科罰金，雖然判刑加重，人在八德外役監服刑的魏應充也心心念念家人，向獄方申請外出放假，也是第2次放假，而他的舍友、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，也首度申請返家探視48小時，2人開心回家提前端午。