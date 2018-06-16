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馬英九談與吳敦義關係：從來沒有不和平過

魏應充、孫道存放假 回家48小時提前慶端午

2018-06-16 16:04聯合報 記者許政榆╱即時報導

頂新劣油案前董座魏應充遭控詐欺，原彰化地院判涉案6人無罪，日前台中高分院撤銷原判決，改重判魏應充15年徒刑，其中6年得易科罰金，雖然判刑加重，人在八德外役監服刑的魏應充也心心念念家人，向獄方申請外出放假，也是第2次放假，而他的舍友、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，也首度申請返家探視48小時，2人開心回家提前端午。

今年初魏應充在獄中因擦拭玻璃不慎滑倒，摔傷左肩，上月出庭時仍然包著三角巾，獄友指出魏應充現在已經沒有包手巾，看來傷勢已較穩定。

太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，今首度申請本週放假...
太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，今首度申請本週放假48小時。記者許政榆／攝影
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在八德外役監服刑的頂新油品公司前董座魏應充、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，今...
在八德外役監服刑的頂新油品公司前董座魏應充、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，今日申請返家探視48小時，提前放假回家過端午。記者許政榆／攝影
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太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，今首度申請本週放假...
太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，今首度申請本週放假48小時。記者許政榆／攝影
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太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，今首度申請本週放假...
太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，才剛轉到八德外役監3個多月，今首度申請本週放假48小時。記者許政榆／攝影
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魏應充劣油案孫道存
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