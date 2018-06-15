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男不滿女友提分手殺人 手法如電影情節 一審判無期徒刑

2018-06-15 18:36聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市去年5月發生摩鐵命案，失婚凌姓男子和廖姓女友有感情、金錢糾紛，凌不滿廖女跟他提分手又另結新歡，凌約廖女相約汽車旅館碰面佯稱還錢，竟用預藏安眠藥、農藥摻進優酪乳迷昏廖女，再用塑膠戴套頭、束帶勒頸，讓廖女窒息死亡，警發現後還佯稱一起殉情；高雄地院今宣判，認為廖預謀殺人手段殘忍，且否認犯行，惡行重大，依殺人罪判凌處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

凌姓男子（45歲）仍在押，今天下午戴口罩出席聆聽宣判，獲悉判決結果後，面無表情還押。合議庭認為，凌是預謀殺人犯案，動機是感情和金錢因素，還預先準備農藥、大型塑膠袋，認為惡性重大，且犯後還叮嚀飯店不要打掃，延誤被害人被發現時間，到案後否認犯行，合議庭考量其精神狀況和兩公約精神，判處無期徒刑。

凌姓男子犯案手法猶如2010年上映港片「維多莉亞壹號」情節雷同，凌謊稱和廖女喝農藥殉情，但實際上是不滿廖女提分手又另結新歡，狠心用束帶勒斃。

起訴指出，凌與廖姓女子原為男女朋友，凌因不滿廖姓女子提分手，懷疑她另結新歡，竟在去年 5月1日凌晨2點約廖女到高市鳳山區一家超商見面，凌先抵達後在超商買優酪乳，等廖女到後即開車搭載廖女前往附近汽車旅館休息。

兩人進房，廖女先到浴室洗澡，凌趁機將他平日安眠藥5顆及自備農藥摻進優酪乳，等廖女洗完澡，兩人發生性關係後騙廖女喝下，凌見廖女熟睡，便下樓到櫃檯將休息改為住宿一晚，回房在凌晨4時許，趁廖女持續熟睡，拿出自備塑膠袋套住廖女的頭、頸，再以自備束帶勒緊廖女頸部，使廖女窒息。

凌行凶後還數度進出旅館買香菸、檳榔及寄送宅配，再次回到房間後，他用剪刀剪開勒在廖女頸部束帶，並打開套在她頭部的塑膠袋，隨後將農藥加入波蜜果菜汁，並另加入5顆安眠藥到廖女喝剩優酪乳，兩種飲料喝下後倒臥房內。直到當晚11時許，汽車旅館員工發現該房許久無人進出，前往房間查看發現廖女躺在床上已無反應，凌在地上睡覺，報警處理。

警方到場將兩人送醫，廖女因服用含有5顆安眠藥、農藥優酪乳，被塑膠袋套住頭、頸並以束帶勒緊頸部，致因多重藥物中毒、窒息及腦部缺氧而死亡，凌獲救依殺人罪移送。

凌姓男子不滿女友廖女提分手，竟用預藏安眠藥、農藥摻進優酪乳迷昏廖女，再用塑膠戴套...
凌姓男子不滿女友廖女提分手，竟用預藏安眠藥、農藥摻進優酪乳迷昏廖女，再用塑膠戴套頭、束帶勒頸，讓廖女窒息死亡，警發現後還佯稱一起殉情。高雄地院今宣判凌依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。圖／報系資料照
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凌姓男子不滿女友廖女提分手，竟用預藏安眠藥、農藥摻進優酪乳迷昏廖女，再用塑膠戴套...
凌姓男子不滿女友廖女提分手，竟用預藏安眠藥、農藥摻進優酪乳迷昏廖女，再用塑膠戴套頭、束帶勒頸，讓廖女窒息死亡，警發現後還佯稱一起殉情。高雄地院今宣判凌依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。圖／報系資料照
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凌姓男子不滿女友廖女提分手，竟用預藏安眠藥、農藥摻進優酪乳迷昏廖女，再用塑膠戴套...
凌姓男子不滿女友廖女提分手，竟用預藏安眠藥、農藥摻進優酪乳迷昏廖女，再用塑膠戴套頭、束帶勒頸，讓廖女窒息死亡，警發現後還佯稱一起殉情，警方當時接獲報案後，趕往汽車旅館現場。圖／報系資料照
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塑膠袋殺人汽車旅館
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