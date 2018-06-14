麻豆警備隊長許文福舉槍自盡 手術取子彈

2018-06-14 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



台南市麻豆警分局警備隊長許文褔14日晚間舉槍自盡，目前正在新樓醫院手術取子彈及急救。

警方說，許文福用左手開槍，子彈沒有貫穿，送麻豆新樓醫院急救。

因子彈卡在腦部，晚上11點，醫院正在為許文福取出子彈，急救中。

【中央社台南14日電】

明天是警察節，台南市今晚驚傳二線二星麻豆分局警備隊長許文福在埤頭派出所後方停車棚舉槍自戕，槍傷在頭部，送醫急救時陷入昏迷。警方調查，許文福曾說生病了，原因待查。

台南市警局今晚證實，許文福奉派支援麻豆分局埤頭派出所，今晚執行6時至8時勤務，晚間7時50分返回派出所後，以佩槍自轟頭部，被緊急送往麻豆新樓醫院急救中，當時還有生命跡象。

警方初步調查，51歲的許文福，警專6期，警大二技69期，配偶在台南市警局佳里分局服務，育有一子一女，近日表現正常，沒有異狀。

麻豆分局長楊青垂說，許文福在麻豆分局擔任警備隊長已有3年多，今晚在埤頭派出所帶班巡邏6時至8時勤務。許文福勤務結束後回到派出所，先行下車，另名警員在車棚停車，再走進派出所，但許文福未跟進，沒多久就聽到槍聲，警員趕緊查看，發現許文福倒地，頭部流血。

警方指出，許文福曾向上反映，自己生病了，沒辦法再押解人犯。楊青垂也曾在許文福休假時，帶水果去探望。

麻豆分局警員說，許文福個性內向，平時沉默寡言，但今天下午開會後還有說有笑，沒想到發生憾事。

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