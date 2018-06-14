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疏忽抗凝血劑致婦大腦梗塞 醫療資訊不全不起訴

2018-06-14 17:27聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市胡婦曾動心臟手術，需終生服用抗凝血劑，但入住護理之家後，黎姓巡診醫師僅有開立兩週抗凝血劑，而後未持續追蹤，胡左側大腦出現大片梗塞，家屬控黎姓醫師涉嫌業務過失。經檢方調查，胡婦家屬未檢附相關病例摘要文件，故不起訴。

胡婦曾動心臟主動脈及僧帽瓣膜手術，為預防更換心臟瓣膜所引起的血栓性栓塞，需終生服用抗凝血藥劑，並定期追蹤凝血狀態。胡在2013年11月底入住護理之家時，胡婦家屬曾告知護理人員領藥、服藥等相關事宜。

黎姓醫師曾在巡診時開立2周藥量的抗凝血藥劑Coumadin，但此後便無持續追蹤、持續開藥。胡婦在4個多月後，因左側大腦梗塞被緊急送醫，引發中風、失語等病症，以致喪失生活自理能力、需完全臥床。胡婦家屬認為，黎姓醫師涉嫌業務過失，提起訴訟。

黎堅決否認涉有業務過失，並辯稱，自己僅是護理之家的巡診醫師，所知胡的醫療資訊有限，當時只是因護理人員稱胡缺藥，他才會協助開藥；且胡婦家屬本應至原來醫療院所，尋求專業醫師開藥。

黎還辯稱，胡婦患有高血壓、糖尿病、腎臟病，還有接受洗腎治療、服用抗癌藥物，本就屬於高危險族群病患，上述病史也均可能導致腦中風、心肌梗塞；故胡的左腦梗塞重傷與抗凝血劑開藥行為並無直接因果關係。

據檢方調閱胡婦相關醫療記錄，發現胡在入住護理之家時，家屬並未提供相關病例記錄，而僅有口頭告知護理人員須替胡定期開立抗凝血藥物，足見醫療資料不足，故不起訴黎姓醫師。

基隆市胡婦曾動心臟手術，需終生服用抗凝血劑，但入住護理之家後，黎姓巡診醫師曾開立...
基隆市胡婦曾動心臟手術，需終生服用抗凝血劑，但入住護理之家後，黎姓巡診醫師曾開立兩週抗凝血劑，而後未持續追蹤，胡左側大腦出現大片梗塞，家屬控黎姓醫師涉嫌業務過失。記者賴郁薇／攝影
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醫師腦中風手術

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