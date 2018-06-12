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影／嘉義大林夫妻命案 女不治男急救中

2018-06-12 21:17聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣大林鎮夫妻命案，兩人身上有多處刀傷，國中女兒放學回家發現報警，兩人送大林慈濟醫院急救後，51歲曹姓妻子急救無效不治，謝男急救後送加護病房觀察。

慈濟醫院急診醫師鄭伯良表示，兩人看起來都是切割刀傷，曹姓妻子頭部傷口很深，到院前已明顯死亡。謝姓男子的傷主要集中在四肢，經過急救後目前狀況比較穩定，送加護病房觀察。

急救人員到場時，曹女頭頸有刀傷倒在房間，送醫前已無生命跡象；謝男受傷倒在房門外，頭頸、身上也有多處刀傷，現場發現2把刀，但沒有目擊者，事故原因警方仍在調查。

醫生向家屬及員警說明刀傷位置、急救過程。記者卜敏正／攝影
醫生向家屬及員警說明刀傷位置、急救過程。記者卜敏正／攝影
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謝姓夫妻女兒（黃衣）趕到醫院，得知母親急救無效、悲痛不已。記者卜敏正／攝影
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慈濟命案

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