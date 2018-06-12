影／嘉義大林夫妻命案 女不治男急救中

2018-06-12 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮夫妻命案，兩人身上有多處刀傷，國中女兒放學回家發現報警，兩人送大林慈濟醫院急救後，51歲曹姓妻子急救無效不治，謝男急救後送加護病房觀察。

慈濟醫院急診醫師鄭伯良表示，兩人看起來都是切割刀傷，曹姓妻子頭部傷口很深，到院前已明顯死亡。謝姓男子的傷主要集中在四肢，經過急救後目前狀況比較穩定，送加護病房觀察。