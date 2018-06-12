影／嘉義大林夫妻命案 女不治男急救中

相關新聞
嘉義大林凶殺案 夫妻疑酒後嫌隙互砍雙命危2018-06-12 19:09
知名上市櫃公司涉虛偽交易 遭調查局偵辦2018-06-12 18:00
藏逾200萬元黃金遭攔 3女赴日行程泡湯受罰2018-06-12 21:32
嘉義大林夫妻命案 疑丈夫殺死妻子後自殺2018-06-12 20:36
台版熔爐事件爆發 勵馨：只講罰則於事無補2018-06-12 20:07
中年夫妻頭頸身中多刀 傷重送醫急救中2018-06-12 19:26
高雄火葬場「咖啡哥」 同夥涉擄人取贖上千萬遭拘2018-06-12 19:06
影／「說話要憑良心」 許男打香蕉盤商因這句話再被送辦2018-06-12 18:44
文山第一分局社區治安會議 檢警宣導反賄選2018-06-12 18:43
知名瑪吉咖啡廳涉吸金 調查局發動第2波搜索2018-06-12 18:37
白天開怪手晚上閉門製毒 警方破門一舉查獲2018-06-12 18:28
賓士把奧迪撞上堤坡 只有羊目擊卻笑到「並軌」2018-06-12 18:19
強化辦案 花蓮指紋遠端比對工作站啟用2018-06-12 17:38
影／才跟老爸拿錢就搶劫 中年男子傷透父母的心2018-06-12 15:28
男子搶加油站躲賓館 被逮供稱：我要養孩子2018-06-12 15:20
槍擊妻舅致傷 警24小時逮捕涉案男2018-06-12 14:40
被搶還被銬在浴缸37小時 檢方起訴少年犯2018-06-12 11:34
冒充亡兄身分受檢 男慌張掉毒露餡2018-06-12 11:32
醋勁大發掐死富家女掰「殉情」 無業男二審維持18年2018-06-12 10:44
影／調查官製造假車禍？原來是為了抓毒品走私2018-06-12 10:24
一言不和…陪妹妹談離婚 挨妹夫1槍2018-06-11 23:59
借個廁所竟被砍 撂人砸餐廳2018-06-11 23:54
22歲女子承租學生套房做毒窟 長年吸毒宛如中年婦2018-06-11 20:54
捷運龍山寺站 晚間男子喝醉揮刀2018-06-11 20:49
汐止疑當街擄人 紅衣男遭「自稱警察」鎖喉押上車2018-06-11 18:01
熱門文章
影╱台南永康10多輛車連環撞 1重傷8輕傷2018-06-12 11:51
等不到三立道歉 陳佩琪法院遞狀求償500萬元2018-06-12 15:31
怒告三立！ 陳佩琪發聲明：政論節目已淪罵人頻道2018-06-12 18:25
微風工讀生 1年暗吞630萬禮券2018-06-11 23:52
嘉義大林凶殺案 夫妻疑酒後嫌隙互砍雙命危2018-06-12 19:09
影／基隆一對男女光天化日蓋棉被 疑上演「活春宮」？2018-06-12 14:00
「第一次買太害羞」 他保險套忘結帳 法官判無罪2018-06-12 12:29
影／貨卡汽機車16輛連環撞 生死一瞬間畫面曝光2018-06-12 20:39
知名上市櫃公司涉虛偽交易 遭調查局偵辦2018-06-12 18:00
影／調查官製造假車禍？原來是為了抓毒品走私2018-06-12 10:24
租屋處飄屍臭 開門驚見：「哇！14貓屍」2018-06-12 11:01
影╱貨車連撞6車10機車 8人受傷幸無人亡2018-06-12 14:39
醋勁大發掐死富家女掰「殉情」 無業男二審維持18年2018-06-12 10:44
借個廁所竟被砍 撂人砸餐廳2018-06-11 23:54
一言不和…陪妹妹談離婚 挨妹夫1槍2018-06-11 23:59
陸男性侵台灣女判4年 法院竟無法把他驅逐出境2018-06-12 15:33
「小王」全裸和妻子共處一室 他拍照被判拘役40日2018-06-12 17:48
「賓士男」被父母斷金援 為繳車貸淪車手被逮2018-06-12 14:21
粗暴男硬上 她怕得愛滋每天洗3次澡2018-06-12 17:16
查獲賣淫女郎發現身材灌水 年齡卻縮水2018-06-12 16:32
斥子女交友「成績差的同學拉低素質」 驕奢婦婚姻失敗2018-06-12 15:26
槍擊妻舅致傷 警24小時逮捕涉案男2018-06-12 14:40
台中3千萬豪宅大理石鬆脫 建商判賠百萬2018-06-12 12:33
瞞婚騙孕拒認子 當被棄女友拿出迎婚照...2018-06-12 11:36
越女性交易遇所長 失控暴走搶回保險套2018-06-12 13:12
拍完比賽 統一獅攝影 國道車禍亡2018-06-11 23:56
按摩池內偷摸女性下體 用腳趾不夠還動手挨告2018-06-12 14:37
影／「說話要憑良心」 許男打香蕉盤商因這句話再被送辦2018-06-12 18:44
嘉義男子疑似自殺 受困沙洲2018-06-12 10:26
酒後和火辣女同事艷遇 「後患」讓他很痛苦2018-06-12 12:51
擺符咒防止丈夫外遇 夫崩潰告離婚法官判准2018-06-12 15:34
花蓮安置機構性侵爆案外案！又有3院生受害2018-06-12 13:12
母外出4小時 男嬰窒息死家中2018-06-11 23:40
包養小三床頭金盡 再回頭妻子不要他2018-06-12 19:51
共諜吸收調查官踢鐵板 違反國安法被起訴2018-06-12 16:36
按讚破5千就直播過肩摔米格魯 警提醒：這樣不行喔2018-06-12 10:32
水電工觸電身亡 法院判雇主需賠204萬元2018-06-12 12:24
年輕夫妻凌晨唱歌吵架 弱視女子竟被老公丟包2018-06-12 15:31
三太子辦事需要iPhone？男子假借神明騙財百萬2018-06-12 13:58
野柳浪捲3釣客 1死2獲救2018-06-11 23:57
留言