醋勁大發掐死富家女掰「殉情」 無業男二審維持18年

2018-06-12 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



沈姓富家女遭男友吳典鴻殺害，吳故佈疑陣，在沈女電腦以她名義打殉情遺書，被逮後聲稱自己也有上吊、燒炭，但並未死成，才開走沈女的車，想回老家「看家人最後一眼」。檢方查出沈女才剛買好郭富城香港演唱會門票，並無自殺念頭，新北地院依殺人罪判吳18年徒刑，侵占罪部分處罰金1萬元。高等法院今維持二審刑度，並指出本案為臨時起意，檢方未求處極刑，原審已斟酌量刑，駁回上訴。

吳典鴻(28歲)無業，沈姓女子家境富裕，青少年時期就赴美留學，大學畢業才回國，在父親的公司擔任會計工作。吳和沈女是在網路上結識。

前年8月13日，吳典鴻得知沈女父母邀約她和她的蔡姓前男友一同出遊，加上對方父母反對兩人交往，心生怨懟，並對沈女不拒絕感到不滿。8月14日中午，吳在兩人租屋處掐死沈女，再以沈女手機傳送訊息給沈母、蔡，表示不願赴約。吳並以沈女名義寫下殉情遺書，誤導檢警偵辦。

吳逃躲花蓮，期間持續使用沈女手機傳訊息給沈母，營造她還活著的假象，但因沈女飼養的小狗被吳扔棄，民眾尋晶片電話聯絡沈的哥哥，沈家人到租屋處查看，才發現女兒陳屍。

吳否認殺人，他辯稱沈家人不喜歡他，女友壓力很大「說想自殺」，他決議兩人一同赴死。「如果要殺我的時候不要跟我說、我掙扎也不要停手」，吳聲稱女友這般交代，因此掐死她。

新北地院認為，「自殺」是人生重大的決定，如果沈女確實有意自殺而囑託吳殺害，甚至要求「不要告訴我」，如何安排身後事、寫遺書？即便吳有自殺而燒炭、上吊舉止，僅可認定他犯罪後有自殺意圖，與刑法「謀為同死」定義不符，且他在逃亡期間也沒自殺，說詞難以採信。地院認為吳對自身情緒控管、排解能力不佳，無法以理性角度思考事務，判他18年徒刑。

高等法院指出，吳聲稱「謀為同死」，但推託上吊「痛苦難耐」，不過他並無自殺的跡象，說詞不可採。本案因女方家長反對吳和女兒交往，女方又計畫與前男友出遊，吳才心生不滿，臨時起意。