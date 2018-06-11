自認遭遺棄放火燒死無辜鄰居 殺人罪判10年

2018-06-11 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市簡姓男子去年國慶日晚上，因失業心情差又和家人大吵一架，被父親痛罵「看破你了！」他自認遭世界遺棄，酒後竟拿汽油潑灑路邊機車並點燃，造成1樓另名簡姓住戶無辜被燒死、另有4人嗆傷，法院今依殺人罪判他10年。

檢警調查，當晚10點多簡拿著寶特瓶到加油站買汽油，再繞到桃園區鎮江街一帶，隨機朝停靠路邊的機車潑灑在用打火機引燃，火勢瞬間向上延燒，把整排10幾輛機車吞噬，簡見狀則隨即逃逸。

消防趕到現場撲滅火勢後，發現住在1樓的簡姓男子（50歲）逃逸不及，已經慘被燒成焦屍，另包括樓上的44歲王姓女子和她的3歲女兒、77歲黃姓老翁，以及35歲張姓男子，一共4人也因為吸入性嗆傷送醫急救。

事發半個多小時，簡心理不安自行到派出所投案，他坦承放火造成公共危險，但否認殺人，辯稱因為喝酒又和家人吵架，自己心情不好，但警方發現他年紀輕輕卻前科累累，曾賣假愛心筆、搶奪，酒駕等，這次縱火後隨即被收押。

檢方訊時，簡自稱爸爸還說看破他了等語，自己感覺「遭世界遺棄」所以才會放火洩憤。法院審酌，簡有抽菸喝酒、吸毒等習慣，曾戒毒但仍有幻聽症，加上亂吃非醫療型藥物導致精神狀況不佳。