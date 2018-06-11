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微風內鬼工讀生 侵占630萬禮券遭起訴

汐止疑當街擄人 紅衣男遭「自稱警察」鎖喉押上車

2018-06-11 18:01聯合報 記者李奕昕╱即時報導

新北市汐止區疑似發生當街擄人，今天中午12點多，1名男子徒步行經新北市汐止區忠孝東路，在1間燒臘店前遭2名男子毆打，疑遭強押上車，外傳嫌犯還自稱「警察」；警方已鎖定4名犯嫌，擴大調閱監視器追查。

警方調查，被害男子身穿紅色上衣，與2名男子在燒臘店門口扭打，一度被勒頸「鎖喉」倒地，他逃進店內，遭2男從店內拉出，另有1名男子在外圍助陣，研判還有1名共犯留在車上。

警方查訪商家，有人目擊被害人被押上車，經調閱監視器，犯嫌駕駛1輛黑色汽車離開，押人時曾拿出手銬，還自稱「警察」，警方否認有相關單在辦案，正循線追查犯嫌身分及去向。

新北市汐止區疑似發生當街擄人，1名男子在1間燒臘店前遭2名男子毆打，有商家目擊他...
新北市汐止區疑似發生當街擄人，1名男子在1間燒臘店前遭2名男子毆打，有商家目擊他被強押上車。記者李奕昕／翻攝
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