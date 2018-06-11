汐止疑當街擄人 紅衣男遭「自稱警察」鎖喉押上車

2018-06-11 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



新北市汐止區疑似發生當街擄人，今天中午12點多，1名男子徒步行經新北市汐止區忠孝東路，在1間燒臘店前遭2名男子毆打，疑遭強押上車，外傳嫌犯還自稱「警察」；警方已鎖定4名犯嫌，擴大調閱監視器追查。

警方調查，被害男子身穿紅色上衣，與2名男子在燒臘店門口扭打，一度被勒頸「鎖喉」倒地，他逃進店內，遭2男從店內拉出，另有1名男子在外圍助陣，研判還有1名共犯留在車上。