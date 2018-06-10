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小港修船工安死亡意外 兩工人急救無效

2018-06-10 20:49聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高市2名工人10日下午在靠港漁船「發春陸號」傳維修冷凍設備時傳出氨氣中毒工安事故，到院前都已無生命跡象。50歲顏姓工人在7點41分宣告死亡，妻子晚間8點多帶著兩名幼女趕抵醫院急診。62歲郭姓包商晚間6點22分到院，急救半小時後仍未恢復意識，家屬抵達醫院後，8點02分拔管。

阮綜合醫院表示，顏姓工人晚間6點45分送抵阮綜合醫院，全身皮膚幾乎都是凍傷痕跡，到院前無生命跡象，急診人員搶救到晚間7點41分宣告死亡。院方說，氨氣爆炸瞬間溫度低至負100°c多，傷者皮膚外觀看來像燒傷，但實際是凍傷。

50歲顏姓工人宣告死亡，妻子晚間8點多帶著兩名幼女趕抵醫院急診。記者蔡容喬／攝影
50歲顏姓工人宣告死亡，妻子晚間8點多帶著兩名幼女趕抵醫院急診。記者蔡容喬／攝影
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工安中毒

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