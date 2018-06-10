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父子吵架 99歲老父持刀砍斷59歲兒子食指

2018-06-10 14:36聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三重區力行路某公寓，今天中午12時許驚傳父子爭執持刀互砍，59歲陳姓男子被99歲高齡父親拿刀砍斷右手食指，頭部和雙手也滿是刀傷，鄰居聽見陳男大喊救命，嚇得趕緊報案。

警方獲報趕抵，聯繫消防隊員到場協助破門，強行進屋救出傷勢嚴重的陳姓男子，赫然發現凶嫌竟是他的99歲高齡老父，右手腕也有4公分長的刀傷。目前救護車已將兒子送往北市新光醫院手術，父親送往台北馬偕急救，詳細案情仍由警方調查中。

救護車手術

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