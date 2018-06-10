關老爺、道奇到歐巴馬 警破「猜猜我是誰」詐騙集團

2018-06-10 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市刑警大隊日前接獲情資，有一組以綽號「關老爺」為首的詐騙集團，犯罪分工明確、組織架構嚴謹，從去年11月初開始配合大陸機房，以「購物（網拍）詐財」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等手法詐騙民眾匯款到人頭帳戶，再由旗下車手在台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、嘉義、南投等地提領詐騙贓款。

警方追查發現，詐欺集團以「博弈公司」名義，號稱需要租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用，利用知名社群網站散布「好康兼職，月領1.8至12萬現領」等標題，以每提供1本帳戶可月領1萬8000元等高額現金，吸引網站成員及遊戲玩家將帳戶租借給詐騙集團。

警方發現，不少需錢孔急的民眾為賺取高薪，輕鬆月領10萬，將金融卡以超商店到店的方式交付給詐騙集團成員，再以「購物（網拍）詐財」、「解除分期付款設定」、「猜猜我是誰」手法實施詐騙民眾，再指揮旗下車手到ATM提領贓款，初步清查有葉姓民眾等1百多人遭詐騙匯款，總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。

警方進一步過濾追查，發現詐欺集團首腦及成員以古今中外知名人物做為聯繫代號，穿越數代，從初期以三國「關老爺」、「黃忠」、「黃蓋」、「周瑜」、「馬超」、「趙雲」、「馬岱」、「貂蟬」等，次期以美國職籃「爵士」、「國王」、「芝加哥公牛」、「尼克」、「黃蜂」、「魔術」、「騎士」、「金塊」「籃網」、「湖人」，第三期以美國職棒「天使」、「藍鳥」、「小熊」、「道奇」，第四期以美國歷屆總統「小布希」、「歐巴馬」「林肯」，到現代第五期以知名藝人(或AV女優)「張菲」、「吳宗憲」「王陽明」、「三上悠亞」、「沖田幸梨」等名稱，作為彼此執行詐騙行動時之代號，用來製造斷點防制警方追緝。

專案小組從「三國人物」、「職棒名星」、「政治人物」、「知名藝人」等代號，逐一比對，最後將「關老爺」詐騙集團成員真實身分一一確認。