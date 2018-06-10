街頭暗夜行搶 楠警17小時逮鴛鴦搶嫌

2018-06-10 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市陳姓男子與何姓女友，因缺錢花用，前晚在楠梓區典昌街共乘機車涉嫌行搶曾姓女工地主任皮包，得手30萬元後，警方循線在案發後17個小時，迅速逮捕兩人到案，起出29萬4千餘元贓款及毒品，警詢後依搶奪罪嫌法辦。

警方調查，曾姓女工地主任，6月8日晚間8點多，騎機車在典昌街產業道路時，遇見機車雙載的一對男女佯稱問路。曾女熱心指路時，男姓機車騎士竟冷不防用力扯下曾女腰包揚長而去。曾女報案時相當難過，因為隔日她要發工地薪水，腰包內30萬工錢都被嫌犯搶走。

楠梓警分局獲報後，組專案小組全力追緝，據被害人描述，該男性嫌犯身材高大，乘載女性身形微胖及機車車型等特徵，鎖定在北高雄一帶活動陳姓男子(44歲，毒品前科)及何姓女子（37歲，毒品竊盜前科)涉案，警方9日出動多名員警前往惠民路兩人租屋處埋伏。

「不要跑！」9日下午1點多，員警在惠民路一處賣場發現兩人，警方立即規劃攔截圍捕中，陳聽到警方喝令停車，騎機車急煞迴轉亟欲擺脫警方跟追，陳為逃離，騎機車撞員警機車後失控撞向路邊圍欄，警方一湧而上壓制逮捕。當場於陳及與何身上搜出大筆贓款29萬4000餘元，並在所騎機車上查獲毒品海洛因6.53公克、安非他命6.57公克及針筒、吸食器等物品。