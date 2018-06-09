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網路揚言斬「蔡英文」 手遊男到案稱要斬三國「蔡瑁」

2018-06-09 19:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

平日沈溺電腦及手機遊戲的台南市顏姓男子，今年6月8日以手機上網，在國內知名電玩遊戲論壇，以署名「傳說中潛水客」帳號登入網站留言：「斬殺蔡英文，斬殺曹賊」，刑事局偵八大隊獲報偵辦，昨通知顏到案，他稱，因喜歡玩三國志遊戲，本來要打「斬殺蔡瑁」是誤植，他發文一小時後就刪除貼文。

刑事局偵八大隊偵二隊調查，顏姓男子（30歲）供稱，因長期服用安眠藥、專注力不佳，不慎留有相關危害安全言論，他也坦承上網，並對於網路論壇散佈恐嚇中華民國國家元首及煽惑犯罪等犯行不諱，顏辯稱不知此行為觸法，希望他的不當所為獲得原諒。

警方調查，顏平日擔任派遣工，放假宅在家，8日當天他放假，下午2點多時，他在電玩遊戲論壇PO文「斬殺蔡英文，斬殺曹賊」，顏稱，他是誤植，因為平日喜歡三國志、RO仙境傳說等手遊，當時是要打「蔡瑁」，三國時代的人物。

警方呼籲，憲法雖保障個人言論自由，但亦非無限上綱，倘有加害他人生命、身體、自由、名譽、財產之事或危害社會公眾安全等行為，即逾越法律容許範圍，公開資訊網路上攻訐、煽惑、散佈不當言論，係涉嫌違法行為，不得不慎。

警詢後將顏依涉犯刑法恐嚇危安及煽惑等罪函送台南地檢署偵辦。

顏的手機截圖。記者劉星君／翻攝
顏的手機截圖。記者劉星君／翻攝
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警方查扣顏犯案用的手機。記者劉星君／翻攝
警方查扣顏犯案用的手機。記者劉星君／翻攝
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顏的電腦截圖。記者劉星君／翻攝
顏的電腦截圖。記者劉星君／翻攝
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恐嚇蔡英文

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