影╱高雄夫砍妻20多刀 只因懷疑妻與人有染

2018-06-09 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市小港區8日晚間發生葉姓老翁砍殺妻子20多刀，老翁還一度與警方僵持近2小時，警方最後破窗攻堅逮捕老翁，警方調查，葉姓老翁與妻子長期不睦，還懷疑妻子有與人有染，還設計他發生車禍，昨晚兩人又因此事爭吵，未料老翁一氣之下從5樓拿菜刀，到2樓砍殺妻子，妻子送醫開刀仍有生命危險，轉進加護病房，警方今將老翁依殺人未遂罪移送檢方偵辦。

小港警分局偵查隊調查，葉姓老翁（77歲）懷疑太太蔡姓婦人（72歲）與人有染，加上老翁近兩年接連發生4次車禍，懷疑妻子叫人設計，昨晚兩人在二樓看電視，老翁又提起此事，雙方發生口角爭執，老翁一時氣憤到5樓拿菜刀。

當時正在洗澡媳婦聽到爭吵聲，一出來發現公公在砍婆婆，趕緊報案，警方到場時，蔡姓婦人躺在1樓樓梯間，全身是血，幾乎刀刀見骨，右手食指斷裂，臉有10公分多傷痕，刀傷集中在四肢。

警方調查，老夫妻兩人早年一起做板模工、水泥工，退休後夫妻生活不睦，在家分房睡，丈夫睡4 樓，妻子睡2樓。警詢時，葉姓老翁稱，懷疑太太在外有染，且去年發生3次車禍，今年3月又1次，其中1次是跟太太吵完架出門，就被車撞，懷疑太太找人設計的，心裡積怨已深，加上兒女成人，都沒人關心他，在家地位低落。

警方昨天晚間近9點接獲，媳婦報案「公公砍了婆婆」，警方趕到現場，老翁逃到5樓陽台頂，用木板卡住門反鎖屋內，與警方僵持近2小時，過程中兩名女兒輪流親情喊話，「爸，開門啦！讓我進去」、「這樣對事情沒有幫助，把門打開來」，父親仍不願開門。

僵持到10點40分時，警方發現，老翁不再回應，隨即攻堅破窗進入，老翁趴在地上；老翁事後告訴警方，當時一度想要上吊；老翁今凌晨移送拘留所時，媒體詢問，到底什麼原因要這樣做？，老翁回「事情很多啦」。