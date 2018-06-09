想投資海外基金險遭騙萬元美金 警提醒小心詐騙新招

2018-06-09 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



詐騙集團利用民眾貪小便宜心態，最近出現以各種管道鼓吹民眾參與「小本投資」手法，常用的口號是「到海外低投資、高獲利、零風險」，還有「以假亂真的專業理專、市場分析師，虛設專頁投資公司」誘騙許多民眾拿出錢要投資。

台南市警永康分局副分局長章振國今天表示，已有很多民眾還沒獲利，或察覺不對想拿回本金時，常常已聯絡不到對方，才知道遭受詐騙。章振國說，中國信託商業銀行永康分行行員與襄理，日前成功攔阻詐騙案，他除代表分局銀行頒發感謝狀及警察公仔，感謝行員協助警方成功攔阻詐騙案，也希望提醒民眾千萬不要受騙。

34歲莊姓男子在Line通訊軟體認識一名女子，成為朋友後對方表示可以投資高獲利的澳洲海外基金，除給澳洲投資公司的網頁，且介紹一位分析師給他認識。

自稱分析師男子向莊男鼓吹澳洲社會的穩定、法制健全、市場成熟、政策的完善等因素，表示投資後可以穩定的升值與投資回報，並且幫莊男開立專戶，莊男心動下就至中國信託商業銀行永康分行要匯款美金1萬元至指定專戶。

還好楊姓行員受理後就主動關心提問，莊向行員稱要海外投資且深信自己的眼光，楊姓行員立即向主管吳姓襄理報告，吳姓襄理了解後依莊男所提供的海外公司網頁搜尋，發現該網頁不對外公開，且需會員帳號、密碼才能登入，立即向莊男說明該網頁與一般投資公司透明資訊有所不同，可能疑似詐騙網站，但莊男堅持欲匯款。

吳姓襄理立即向警方報案，永康分局大橋派出所員警到場向莊解釋這是「假投資詐財」犯罪手法，莊才放棄匯款念頭，共同成功攔阻美金1萬元被騙。