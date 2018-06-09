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疑爭風吃醋三重兩幫人馬鬥毆 造成2死3傷

2018-06-09 13:16聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市三重區昨晚驚傳兩方人馬疑似為女爭風吃醋談判破裂，涉嫌持利刃當街鬥毆，造成2死3傷。三重警方漏夜追查，今天凌晨帶回雙方共6人到案，目前仍在偵訊中，訊後將依傷害致死及傷害等罪嫌送辦。

警方調查，三重區昨天晚上發生為女爭風吃醋談判破裂案件，警方接獲趕抵現場，雙方當事人皆已自行將傷者送醫，警方連夜組專案小組分頭到醫院查訪，將30歲黃姓男子及28歲謝姓男子等5人查緝到案。

警方指出，黃姓男子疑似不滿徐姓女友日前把錢包留在謝姓男子車上車上，謝男好心打電話要告知徐女，因電話被黃男接到，雙方疑似為此發生口角爭執。

昨天晚上11時30分相約三和路四段商家前談判，謝男找了24歲李姓、30歲游姓及35歲洪姓男子共6人赴約，黃男與友人31歲李姓男子二人一到場，雙方先發生口角爭執，謝男疑似持水果刀揮舞，與黃男一方發生扭打。

混亂中，黃男一方搶走謝男手中的水果刀，但大亂鬥中，黃及李男遭打傷，但謝男一方的游姓男子、洪姓男子及李姓男子身上卻有多處刀傷，黃男見對方有人濺血，與李姓友人逃離現場。

謝男則將受傷的李姓男子及洪姓男子送往北市新光醫院，洪男先送市立三重醫院再轉板橋亞東醫院，但游、洪二人送醫後仍宣告不治。

三重警方專案小組今天凌晨向逃跑的黃姓男子的家人策動後，黃男在今天凌晨5時10分，主動前往三重警分局投案。警方目前仍在偵訊全案相關人，訊後將黃姓男子依傷害致死罪嫌移送，謝姓男子等4人則依傷害罪嫌移送。

疑爭風吃醋，新北市三重區兩幫人馬疑談判不成變成街頭鬥毆，造成2死3傷。記者王長鼎...
疑爭風吃醋，新北市三重區兩幫人馬疑談判不成變成街頭鬥毆，造成2死3傷。記者王長鼎／攝影
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疑爭風吃醋，新北市三重區兩幫人馬疑談判不成變成街頭鬥毆，造成2死3傷。記者王長鼎...
疑爭風吃醋，新北市三重區兩幫人馬疑談判不成變成街頭鬥毆，造成2死3傷。記者王長鼎／攝影
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疑爭風吃醋，新北市三重區兩幫人馬疑談判不成變成街頭鬥毆，造成2死3傷。記者王長鼎...
疑爭風吃醋，新北市三重區兩幫人馬疑談判不成變成街頭鬥毆，造成2死3傷。記者王長鼎／攝影
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傷害罪

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