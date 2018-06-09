家破人亡！男疑弒癌末母後燒炭亡 檢今相驗查死因

2018-06-09 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市安南區40歲吳姓男子獨力照顧癌末臥床62歲母親多年，疑因不堪貧苦生活壓力與照護老母心力負擔，留遺書稱稱「母親說很痛苦，要他幫她離開人世」，他疑在4日弒母後燒炭輕生， 母子遺體直到昨晚才因家屬報警發現， 警方表示， 台南地檢署今天將相驗遺體， 調查死因。

這樁親情人倫悲劇發生後， 附近住戶表示，吳姓男子侍奉母親至孝，因為忙於工作與照顧臥病母親， 近年較少看到他，大家想不到相依為命拚搏多年的母子，最後竟是走上這樣的不歸路；也有人質疑政府，到底能為這樣社會底層的家庭做些什麼。

吳近年在離家不遠的工業區工作， 照顧因子宮頸癌末期行動不便的母親，因已連續5天未上班，昨天雇主找到家屬，家屬昨晚會同警方打開深鎖的鐵捲門，發現母子各自陳屍房內。

吳家四口都曾是社會底層勞工， 雖全家都努力工作， 想過好一點的生活， 可惜造化作弄人， 家長父親10餘年前因工安意外傷殘生活難以自理， 接著大哥又因為重病洗腎無法工作，積欠龐大醫藥費用， 吳姓男子與母親用心照顧父兄，最後兩人仍不幸過世， 沒想到他的母親又罹患子宮頸癌。

鄰居指稱 ，吳家雖然命運多舛，10年來母子並沒有因為病痛纏身生活艱困而放棄， 相依為命打拚，只是他辛苦工作月入才近3萬元，還要照顧癌末母親， 經過多年生活壓力越來越沉重，母親病情卻也逐漸惡化， 身軀經常痛苦不堪， 母子也只能繼續忍受，毫無機會改善。

吳的嬸嬸昨天接獲通知，打電話一直連絡不上母子，報案後三分局安順派出所員警找來鎖匠開開門，現場一陣異味撲鼻，眾人進入屋內只見吳母躺在1樓客廳床上，全身以被子整齊覆蓋，吳陳屍樓上房間，有燒炭跡象。

員警表示， 從母親的遺體端正以棉被整齊蓋好等細節， 甚至遺書最後還交代父母的兄弟姊妹要記得拋棄繼承，可以看得出來， 吳姓男子為人處事應該相當細心，還為了避免炭火灰燼掉落引發火警波及左鄰右舍。

員警依現場狀況研判，遺書可信度高，死者親戚指認遺書應是吳的筆跡，對母子身亡沒有意見，警方依遺書及屋內陳設完整、門窗內鎖沒有外力破壞，初步研判吳先悶死母親再燒炭，檢察官指示今天相驗。

警方表示，遺書放在吳身旁桌上，內容提及父兄相繼重病過世，還留下負債，原想等母親癌末過世後再「 離開」解脫，但母親稱為「太痛苦，要求讓她離開人世」，他不忍媽媽受苦，決定照母親的話去作，遺書最後有母子簽名，日期6月4日。

台南市警三分局指出，昨8日晚接獲張姓女子報案，指稱已經5天聯絡不上住在安南區安西里安和路的62歲楊姓妯娌，安順所員警立即前往了解，到達後發現住戶大門深鎖，經鎖匠開鎖進入，楊姓婦人及兒子已陳屍屋內。

現場一封遺書， 員警表示，遺書內容指母親罹患癌症多時已達末期，因治療疾病花費醫藥費龐大、欠下債務無力償還， 加上母親重病非常痛苦， 他決定不要讓母親在痛苦下去， 遺書最後還提醒父母的兄弟姊妹， 因為欠下債務， 一定要記得去辦理拋棄繼承， 讓人看了鼻酸。