影／高市驚傳夫持刀砍殺妻 雙方對峙近2小時警逮人

2018-06-09 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



警方準備搭雲梯車進入破窗進入屋內。記者劉星君／攝影 分享 facebook 高市小港區8日晚間近9點驚傳桂園路某民宅老夫妻疑口角爭執，七旬葉姓老翁持刀砍殺七旬妻子，附近鄰居先聽到屋內傳出大哭聲響，路過民眾看到老翁持刀砍殺妻子，趕緊報警；警方到場後，老翁已逃到樓上，留下滿身是血的妻子，消防隊員趕緊急救，並將妻子送往醫院救治，老翁與警方僵持近2小時，警方決定搭雲梯車從5樓攻堅破窗進入屋內，逮捕涉嫌行凶老翁，帶回派出所偵辦。

附近民眾說，一開始聽到孫子喊救命，孫子一開始在二樓一直哭一直哭，之後到樓下喊著救命救命，剛好路過的民眾目睹阿公拿刀砍著阿嬤，趕緊報警。

警方調查，葉姓老翁（77歲）與妻子蔡姓老婦（72歲）兩人育有一兒、2女，平日與兒子、媳婦，兩孫子等人同住，今晚間近9點，警方接獲報案後，趕抵現場，發現涉嫌行凶老翁已逃到樓上，反鎖在5樓陽台，與警方對峙，消防人員抵達現場時，先將躺在血泊中老婦醫急救。

警方調查，老婦的四肢有20多處刀傷，其中左手腕深可見骨，疑似有手指頭被砍斷，送往小港醫院救治，家屬之後將老婦轉院到高雄榮總。

警方與老翁僵持近兩小時，發現老翁反鎖在5樓頂樓加蓋，由於老翁手持菜刀，警方擔心老翁自殘，僵持期間請老翁女兒溫情喊話，請他開門，並請消防隊在樓下架設氣墊，並出動雲梯車待命。現場聚集許多民眾圍觀，警方趕緊拉起封鎖線，仍有民眾持手機拍攝、直播。

雙方僵持期間，副所長許宋任與老翁聊天關於宗教信仰轉移注意力，僵持到22點40分，老翁約有兩分鐘不說話，警方決定搭雲梯車從5樓窗戶進入攻堅，22點45分搭上雲梯車，22點47分破窗進入，老翁當時趴在地上，涉案菜刀放在一旁，警方隨即將老翁上銬逮捕，從樓上帶到樓下。