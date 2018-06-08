高市小港驚傳夫砍傷妻 夫與警方對峙中

2018-06-08 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



圖說：高市小港區晚上驚傳丈夫持刀砍傷妻子案件，丈夫正與警方對峙，警封鎖現場。記者劉星君／攝影 分享 facebook 高市小港區桂園路今晚間8點50分，疑發生夫妻爭吵，丈夫持刀砍傷妻子，警方獲報先救出妻子送往小港醫院救治，這名男子疑似情緒失控，將門反鎖後逃到頂樓，與警方對峙中。

警方初步了解，被砍傷的是72歲葉姓老婦，初步了解全身約有20多處刀傷，其中左手腕刀傷深可見骨，還有手指疑被砍斷，正在急救。