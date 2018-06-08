網路購買電影套票 遭詐騙500萬元

2018-06-08 20:18 中央社 嘉義市8日電



刑事局與嘉義市警方日前偵破以羅姓男子為首詐欺集團，集團假借被害人網路購物重複扣款，從中詐騙金錢約新台幣1600萬元，其中一被害人僅購買電影套票，就被騙500萬元。

嘉義市警察局刑警大隊偵二隊今天發布新聞，以羅姓男子為首的詐欺集團，於105年起，透過網路假借貸款或購物名義，騙取被害人存摺、提款卡，再以解除分期付款、導致重複扣款詐欺方式，詐得42名被害人不法款項達1600餘萬元。

其中一名教職退休的被害人，僅在網路購買6000元的電影套票，在接獲詐欺電話後，驚恐自身存款會遭重覆扣款，便依集團成員指示操作ATM設定，將畢生積蓄陸續匯出，損失近500萬元，刑事局偵查第一大隊第二隊獲報後，結合嘉義市警方組專案小組偵辦。

經警方調閱相關資料分析發現，提款車手分別在新北市、桃園市、新竹縣市、台中市等地超商及銀行ATM提領詐騙款項。

警方追查出多名提款車手身分，提領車手將提領款項金錢分別交給上手，警方進一步往上追查，了解集團分工結構，同時調閱相關車手提款監視器畫面，陸續查獲詐欺集團首腦羅姓男子等12名嫌疑人。

嘉義市警方提醒民眾，ATM只有「提款」、「匯款」功能，並不具有解除設定、身分驗證功能；另外，遊戲點數也僅能作為遊戲儲值所用，並無解除相關設定功能。