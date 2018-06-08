親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

礁溪天主堂強拆事件 醜陋的官僚讓宜蘭不再美麗

曾訪台尋小吃 「毒舌派」名廚安東尼波登自殺身亡

網路購買電影套票 遭詐騙500萬元

2018-06-08 20:18中央社 嘉義市8日電

刑事局與嘉義市警方日前偵破以羅姓男子為首詐欺集團，集團假借被害人網路購物重複扣款，從中詐騙金錢約新台幣1600萬元，其中一被害人僅購買電影套票，就被騙500萬元。

嘉義市警察局刑警大隊偵二隊今天發布新聞，以羅姓男子為首的詐欺集團，於105年起，透過網路假借貸款或購物名義，騙取被害人存摺、提款卡，再以解除分期付款、導致重複扣款詐欺方式，詐得42名被害人不法款項達1600餘萬元。

其中一名教職退休的被害人，僅在網路購買6000元的電影套票，在接獲詐欺電話後，驚恐自身存款會遭重覆扣款，便依集團成員指示操作ATM設定，將畢生積蓄陸續匯出，損失近500萬元，刑事局偵查第一大隊第二隊獲報後，結合嘉義市警方組專案小組偵辦。

經警方調閱相關資料分析發現，提款車手分別在新北市、桃園市、新竹縣市、台中市等地超商及銀行ATM提領詐騙款項。

警方追查出多名提款車手身分，提領車手將提領款項金錢分別交給上手，警方進一步往上追查，了解集團分工結構，同時調閱相關車手提款監視器畫面，陸續查獲詐欺集團首腦羅姓男子等12名嫌疑人。

嘉義市警方提醒民眾，ATM只有「提款」、「匯款」功能，並不具有解除設定、身分驗證功能；另外，遊戲點數也僅能作為遊戲儲值所用，並無解除相關設定功能。

詐欺車手詐騙

相關新聞

台南南化滅門血案 南檢提起公訴 法官當庭羈押凶嫌

2018-06-08 19:29

賣3包微量安毒判刑11年半 律師：法官仁至義盡

2018-06-08 19:12

販毒遭羈押怨「法官好狠」 他賺1500塊遭判11年半

2018-06-08 18:34

生前如皮包骨….年邁老母被餓死 兒子：倦累才疏忽

2018-06-08 15:52

詐騙集團移動式機房曝光 利用U盾轉近千萬

2018-06-08 15:25

影／法官穿囚衣戴手銬腳鐐 為國民參審撩落去

2018-06-08 14:02

山老鼠兄弟黨盜伐相思樹 總價值約70萬台幣

2018-06-08 14:00

影╱討債竟討到妻子家 男情緒失控開車撞人持刀砍人

2018-06-08 13:00

2男吸毒脫褲愛愛？員警緝毒驚問「打擾了」

2018-06-08 12:51

影／好賺？從基層幹起 他自費百萬創業當詐團金主被逮

2018-06-08 12:07

金門破獲詐騙集團逮23名嫌犯 運送嫌犯傷腦筋

2018-06-08 11:27

國立大學法研所僑生賣槍銷大陸 警方佈線成擒

2018-06-08 10:51

三重警匪對峙昨夜才落幕 新莊又傳槍擊案1命危

2018-06-08 10:26

屏東潮州群毆案陷腦死 黄建鈞今晨拔管

2018-06-08 07:26

疑爭產砍弟20多刀 喝農藥自盡

2018-06-08 00:31

曾被叔叔打耳光 姪疑縱火反燒死自己

2018-06-08 00:31

男子用電鋸漏電被電死 兒子搶救也觸電

2018-06-07 22:54

新北三重警匪對峙 嫌犯投降押回警所偵訊

2018-06-07 22:47

影／父大義滅親 「兒子可能在吸毒」 警逮4嫌

2018-06-07 21:20

行車糾紛嗆1句「怎麼開車的？」 他被押走拘禁18小時

2018-06-07 20:38

被刺傷的蔡姓護理師出院 醫院：她心理受創在家休養

2018-06-07 20:12

販毒20公克要關20年 亡命鴛鴦嘆：殺人犯才10多年...

2018-06-07 19:19

上櫃公司天宇疑涉內線 檢調追查

2018-06-07 18:35

發文貼槍支彈藥照嗆聲 被逮卻推「不是我的」

2018-06-07 18:26

冰糖當K毒賣9萬 藥頭慘遭放血私刑

2018-06-07 17:06

台大女遭教練分屍 檢警完成鑑識將發還遺體進行修復

2018-06-07 16:15

中和縱火奪9命李國輝判死 家屬：告慰亡者

2018-06-07 16:04

中和縱火9死後 新北已拆504件頂加套房

2018-06-07 15:33

找殺手2槍擊斃大陸商人 法官批：逞獸慾心腸毒辣

2018-06-07 15:10
看更多

熱門文章

母放任女兒全裸公園玩耍 挨批「家長有病嗎？」

2018-06-07 21:05

她想借錢哥哥只給24元還求省點花？ 下秒發現誤會啦！

2018-06-08 11:19

停車場驚見阿伯「上吊」 網友嚇壞：怎麼不回家做

2018-06-08 10:14

新北三重警匪對峙 嫌犯投降押回警所偵訊

2018-06-07 22:47

保母舉辦6小時吃到飽性愛派對 警方臨檢逮9男2女

2018-06-08 16:55

又一樁！中華電信公務車撞電桿起火 1人成焦屍

2018-06-08 10:43

金門破獲詐騙集團逮23名嫌犯 運送嫌犯傷腦筋

2018-06-08 11:27

首例！萬安演習台中商人撞騎士 他驚「罰15萬？」

2018-06-08 09:13

他自爆吃荔枝特殊習慣 網友傻眼：這樣吃會被雷劈

2018-06-08 12:16

屏東潮州群毆案陷腦死 黄建鈞今晨拔管

2018-06-08 07:26

悚！中華電信卸貨出意外 工人遭纜線壓破肚死亡

2018-06-08 10:36

保三總隊刑事警察大隊今掛牌成立 典禮警花司儀超吸睛

2018-06-08 11:42

當應召女險遭男友刺死 她浴血哄對方入睡脫身

2018-06-08 12:59

男被控竊盜蒙冤輕生身亡 監察院彈劾員警和檢察官

2018-06-08 14:06

助3名女大生引熱議 所長：她們確實花到沒錢住宿

2018-06-08 12:26

三重警匪對峙昨夜才落幕 新莊又傳槍擊案1命危

2018-06-08 10:26

陸生認為兩岸應順其自然 但堅持「台灣不能稱國」

2018-06-08 16:23

背叛醫師尪與醫界大佬產女 女醫辯「喝醉」賠250萬

2018-06-08 17:16

邱毅爆料浩鼎案認錯人 法官：可以道歉

2018-06-08 13:28

三重警匪對峙 嫌犯朝警開槍後躲進公寓

2018-06-07 22:02

檢察首長選前大異動 邱太三：調查局長不在名單

2018-06-08 08:55

中華電信員工駕車自撞燒死 妻女哭：叫他開車要小心

2018-06-08 12:11

學童搭採蚵車遊潮間帶 上坡倒退嚕側翻9人受傷

2018-06-08 15:24

影／法官穿囚衣戴手銬腳鐐 為國民參審撩落去

2018-06-08 14:02

男子用電鋸漏電被電死 兒子搶救也觸電

2018-06-07 22:54

酒駕爹失控 1歲兒沒坐安全椅喪命

2018-06-08 00:31

中國海警強行攔查金門運補船 海巡：狀況早有掌握

2018-06-08 18:30

金門警協助偷渡還當上鎮長 收賄判11年定讞

2018-06-08 11:26

國立大學法研所僑生賣槍銷大陸 警方佈線成擒

2018-06-08 10:51

詐騙集團移動式機房曝光 利用U盾轉近千萬

2018-06-08 15:25

車禍撞爆安全氣囊 金屬片刺入駕駛左胸

2018-06-08 00:31

嘉市大同國小校外教學 鐵牛車翻車 8名學生輕傷

2018-06-08 13:56

影／父大義滅親 「兒子可能在吸毒」 警逮4嫌

2018-06-07 21:20

生前如皮包骨….年邁老母被餓死 兒子：倦累才疏忽

2018-06-08 15:52

藝人蔡頭法院外毆前員工 判拘役10日

2018-06-08 13:02

高雄鼓山BMW火警 疑後車箱內起火

2018-06-08 09:15

仰德大道4死車禍 法官勸：生者要趕快走上新生活

2018-06-08 12:52

疑大她24歲的男友偷吃 女欲攜兒跳海被警救回

2018-06-08 09:52

2男吸毒脫褲愛愛？員警緝毒驚問「打擾了」

2018-06-08 12:51

轎車呼嘯而過離奇側翻 目擊民眾：嚇壞了

2018-06-08 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top