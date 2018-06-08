販毒遭羈押怨「法官好狠」 他賺1500塊遭判11年半

2018-06-08 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園吳姓男子4年前年起各以500元，分3次賣給顏姓友人1小包0.5公克的安非他命，被裁定羈押時還怨懟「法官好狠」，交保後再和將出庭的顏男串供，要他證稱2人是「合資」買毒；法官認為，吳雖僅賺1500元仍是有償交易毒品，依法判刑11年半。

吳（36歲）坦承，有和顏會面但沒販毒，辯稱2014年7月顏和他人有紛爭，所以才連2天和他碰面，但都是聊一下就離開了；2015年2月那次，則是顏跑來他家想借錢買毒，自己拒絕結果起口角，最後雙方不歡而散。

吳的辯護人主張，當時為了拚交保吳才在羈押庭坦承，且當下有吸毒被裁定羈押後說「法官真的好狠」，足見其神智不清，且本件應屬「合資」，單次販賣金額僅500元，吳不可能冒如此大風險賺這麼小的利潤。

而買毒的顏男警訊時說，3次都以500元向吳各買了1包0.5公克的安非他命，還會以暗語「要借500塊」作掩護；法院審理時顏卻翻供說，和吳碰面是為了「合資」買毒，雙方一人一半，之前因太緊張、頭腦混亂才會說是向吳購買。

法院認為，顏在警訊、檢方複訊供述一致，直到法院作證才翻供，顏也自稱接到院方傳票後，吳有透過友人找他碰面，自己也認為是為了這件案子的事，法官認為，顏既然和吳碰面後才改口「合資」，可見辯詞無法採信。

另吳在羈押庭時，除坦承販毒給顏，還自稱販毒上游會算他便宜一點，自己能從中賺到差價，期間對話邏輯清晰，最後脫口而出的「法官好狠」是不滿遭羈押的情緒性發言。