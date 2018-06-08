租屋作毒品分裝廠 販毒牟暴利 這下GG了

2018-06-08 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市陳姓男子不務正業，他租社區大樓內，把租屋處作為「毒品分裝廠」，還將毒品包裝成咖啡包掩人耳目，賣毒1日約可獲得暴利1萬多元。新竹市刑警大隊偵三隊指出，陳嫌以每包150元價格向上游藥頭購買毒品咖啡包，再以300至500元價格一次轉賣20至30包給下游藥腳，牟取暴利，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，陳男（21歲，有毒品前科）不務正業，經營起毒品市場。他用通訊軟體散播販毒訊息，並以類似「老鼠會」互相介紹的方式，一個傳給一個，再以每包150元價格向上游藥頭購買毒品咖啡包，再以300至500元價格一次轉賣20至30包給下游藥腳。

警方指出，陳男利用社區大樓作為掩護，躲在家中進行毒品分裝，再把毒品以咖啡包作為掩飾，並藏在租屋處屋頂夾層，陳男也會與藥腳相約在附近人潮眾多的速食店外交易，躲避追查。

警方表示，在陳男租屋處，同時查扣改造毒品咖啡包231包（毛重1048公克）、咖啡包分裝帶1794個、封口機1台。