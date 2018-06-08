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保三總隊刑事警察大隊今掛牌成立 典禮警花司儀超吸睛

2018-06-08 11:42聯合報 記者袁志豪╱即時報導

因應總統蔡英文宣示「毒品零容忍」決心，行政院長賴清德亦提出「新世代反毒策略」正式向毒品宣戰，警政署重新規劃治安配屬人力，加強掃毒，全力打擊毒品、槍械等犯罪，保安警察第三總隊刑事警察大隊在今天正式成立；現場請來第一大隊第二中隊汐止貨櫃站警花呂懿容擔任司儀，意外成為全場焦點。

八年級的呂懿容畢業於東吳大學法律系，因哥哥也想考警察，跟哥哥一起準備警察特考，結果兩人一起考上2016年的特考班，哥哥分發到台北市保安警察大隊，自己今年1月分發到保三總隊，目前在新北市汐止區大同路三段的貨櫃站擔任貨櫃安檢、查緝毒品、槍械等工作；她說對警察工作很有興趣，將來也希望能到派出所嘗試擔任基層警員。

保安警察第三總隊刑事警察大隊去年5月起已以任務編組方式運作，大隊部下設內勤綜合組、情資研析組，外勤基隆、臺中、高雄、直屬4偵查分隊及1警犬分隊，同時積極籌備中部地區警犬訓練基地，成立迄今總計查獲各類刑案314件，查獲各級毒品396公斤，價值新台幣8億7353萬元。

主要矚目案件包括去年6月30日，在新竹縣查獲大麻工廠1座，起獲大麻活株25株；去年7月6日，與關務署、調查局共同查獲大陸進口成衣貨櫃，夾藏可供30萬人吸食之第三級毒品愷他命130公斤；去年8月15日，於彰化縣破獲國內首宗超大型地下製菸工廠，現場查扣174萬支成品紙捲菸，可製成187萬5368包香菸之調味菸絲25037公斤及製菸機械1批，逃漏國家稅捐達1億1千800萬元。

去年9月13日，於高雄市苓雅區查獲大麻工廠1座，起獲大麻活株61株及大麻成品等證物；去年9月29日，於台中市豐原區查獲合法酒廠產製劣酒5萬2470公升；去年11月30日，與財政部關務署基隆關、調查局航調處等單位共同查獲自中國大陸進口「踏步機」，涉嫌夾藏第三級毒品愷他命195公斤。

今年2月1日，於新竹縣新豐鄉查獲地下酒廠非法產製私劣紅酒1萬1,000公升；今年2月12日，與關務署及刑事警察局（偵三大隊）共同查獲愷他命毒品化學品共1980公斤，經後續偵辦破獲4處製毒工廠，共計查獲約2670公斤製毒原料；今年3月1日，於高雄港查獲20只出口貨櫃，內有三套遭侵占之大型高端尿布生產機械設備，價值逾新台幣1億1000萬元。

今年5月5日，與財政部關務署基隆關、調查局航調處等單位共同偵破大宗貨櫃走私軍火案，起獲非法槍枝109把、子彈12378發；今年6月5日，與財政部關務署台中關、調查局航調處等單位共同偵破自菲律賓進口貨櫃夾藏制式手槍（3把）、消音器及附屬零配件案。

保三總隊總隊長李永癸表示，毒品犯罪乃萬國公罪，刑事警察大隊今後將朝向「強大數據分析」、「運用科技輔助」、「擴充警犬能量」及「建立合作平台」等4大目標邁進，期能與各機關達成經驗互相交流，技術資源互享，情資建置整合等效果，有效阻絕毒品於關口，堅決打擊毒品犯罪。

保安警察第三總隊刑事警察大隊今天正式成立，大隊人員上台合影。記者袁志豪／攝影
保安警察第三總隊刑事警察大隊今天正式成立，大隊人員上台合影。記者袁志豪／攝影
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保安警察第三總隊刑事警察大隊在今天正式成立；現場請來第一大隊第二中隊汐止貨櫃站警...
保安警察第三總隊刑事警察大隊在今天正式成立；現場請來第一大隊第二中隊汐止貨櫃站警花呂懿容擔任司儀，意外成為全場焦點。記者袁志豪／攝影
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保安警察第三總隊刑事警察大隊在今天正式成立；現場請來第一大隊第二中隊汐止貨櫃站警花呂懿容擔任司儀，意外成為全場焦點。記者袁志豪／攝影
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保安警察第三總隊刑事警察大隊在今天正式成立；現場請來第一大隊第二中隊汐止貨櫃站警花呂懿容擔任司儀，意外成為全場焦點。記者袁志豪／攝影
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保安警察第三總隊刑事警察大隊在今天正式成立；現場請來第一大隊第二中隊汐止貨櫃站警花呂懿容擔任司儀，意外成為全場焦點。記者袁志豪／攝影
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保安警察第三總隊刑事警察大隊今天正式成立，大隊人員上台合影。記者袁志豪／攝影
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保安警察第三總隊刑事警察大隊今天正式成立，總隊長李永癸（左五）、刑事局副局長呂春...
保安警察第三總隊刑事警察大隊今天正式成立，總隊長李永癸（左五）、刑事局副局長呂春長（左四）等人上台揭牌。記者袁志豪／攝影
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