曾被叔叔打耳光 姪疑縱火反燒死自己

2018-06-08 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ／嘉義縣報導



嘉義竹崎鄉昨發生縱火案，造成一死一傷，圖為消防人員當時忙著滅火情形。 記者謝恩得／翻攝 分享 facebook

嘉義竹崎鄉山區一棟透天厝和對面三合院，昨天上午接連失火，羅姓屋主的兒子逃離時受傷，羅的姪子不幸身亡；羅指控姪子因家族糾紛涉嫌縱火，確實原因仍待鑑定。

警消調查，竹崎鄉沙坑村山區一間二樓透天厝，和對面相距不到廿公尺的三合院，都是羅姓屋主所有。羅一家四人住透天厝二樓，羅的大哥與未婚姪子住三合院，兩家共用三合院的神明廳。羅曾要求姪子移走堆在神明廳的雜物，叔姪多次口角，羅不滿姪子嗆聲，曾打對方耳光。

昨天上午羅姓夫婦和三子一早出門，停在門前的休旅車和二樓門前泡茶桌接連失火，羅的次子（廿三歲）在二樓，跳樓逃出火場時受傷，送醫無礙。

消防人員在透天厝滅火時，十多分鐘後，發現對面的三合院也起火，立即分派人力轉往滅火。兩處火勢撲滅後，在三合院左廂房，發現羅的姪子趴在床上，已無呼吸心跳，送醫急救回天乏術。

死者父親難過表示，父子雖同住三合院，卻很少往來；羅姓屋主說，平時大哥都是他在照顧，姪子連父親生病也不帶去看病。

警消清理火場發現，透天厝二樓幾乎付之一炬，三合院的神明廳和左廂房也燒毀，休旅車局部受損，現場疑有輕微汽油味，懷疑是縱火造成。

羅姓屋主指控葬身火窟的姪子涉嫌縱火，因姪子每晚敲敲打打製造噪音長達一個月，他委任律師提告要姪子搬離三合院，懷疑姪子挾怨報復。全案由警消深入調查中。