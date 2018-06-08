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疑爭產砍弟20多刀 喝農藥自盡

2018-06-08 00:31聯合報 記者林孟潔／台北報導

前天涉嫌殺害胞弟逃逸的何良鑑，警方昨發現他倒臥菜園工寮疑畏罪自殺。 記者林孟潔／...
前天涉嫌殺害胞弟逃逸的何良鑑，警方昨發現他倒臥菜園工寮疑畏罪自殺。 記者林孟潔／翻攝
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北市經營金魚錦鯉養殖場的何良鑑前天涉嫌砍殺胞弟何良鍊廿多刀致死後逃逸，昨天上午被發現他喝農藥自殺，倒臥工寮身亡。檢方今解剖兄弟遺體釐清死因。

何良鑑（六十四歲）因讓出釣蝦場經營權、鯉魚場土地，和弟弟何良鍊（五十六歲）多次口角。他是士林至善路三段一土地所有人，種植不少植栽、玉米等農作物。何良鍊則擁有地上房產，因不滿農作物影響進出，多次砍斷農作物，前天以機具全數剷除，引發何良鑑不滿。

前天上午何良鑑從新店住處前往現場，和弟弟何良鍊理論爆發拉扯。何良鑑兒子當和事佬，要兩人「不要吵了」，何良鍊回應「沒你的事」，他只好離開報警處理。

員警到場時，何良鍊已暫時離開；事隔一小時，何良鍊返回現場，兄弟倆再度爭吵，何良鑑一氣之下持刀追砍，何良鍊身中廿多刀身亡，何良鑑犯後往山區逃逸。

警方透露，何良鑑逃逸途中曾打電話給兒子提到：「我殺了你二叔，只能一命還一命。」兒子勸說他出來面對，但還沒說完，電話就掛斷。

警方研判何良鑑可能尋短，漏夜搜山並出動Ｍ化車搜尋手機訊號，昨天凌晨發現何的手機卻未見人。上午九時許，發現何倒臥距案發地兩公里處的菜園工寮，一旁有疑似農藥罐。

檢警調閱何的通聯紀錄，發現他手機約廿通來電未接，手機丟棄點距陳屍地約兩百公尺，研判何死意堅決，不願和家人聯繫。

聯合報提醒您珍惜生命 自殺防治專線0800788995

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