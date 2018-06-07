男子用電鋸漏電被電死 兒子搶救也觸電

2018-06-07 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



大甲警方指出，家住台中大甲區東安路的49歲陳姓男子，本周日下午在住處以電鋸鋸木材，準備用作柴火時，疑因電鋸漏電遭到電擊倒地，其就讀高中的17歲兒子上前救援，同樣遭電擊倒地，二人經送往大甲光田醫院救，陳父不治，兒子昨出院；大甲所長吳聖賢說，陳男的確是因觸電意外死亡，檢察官相驗後，已簽發死亡證明，警方得知陳男家境後，即按程序通報相關單位協助。

大甲光田醫院表示，陳男並無因電擊力道太強，造成器官壞死不治，但確實是到院前已死亡；而陳子到院時意識仍清晰，下肢無力、手痛，經檢查為防止後續可能發生橫紋肌溶解症，住院治療，昨天已平安出院。

陳男死後，留有一名越南籍妻子，但家徒四壁，陳雖有老宅，但與妻子和兒子擠在老宅正對面的鐵皮屋，屋內用木板隔兩間各只有1坪大的房間，平時燒生火，而且堆滿雜物，幸有在網友於臉書社群發動勸募下，由大甲區公所及社會慈善團體立即介入協助喪葬事宜。