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被刺傷的蔡姓護理師出院 醫院：她心理受創在家休養

2018-06-07 20:12聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

台中榮民醫院嘉義分院蔡姓護理師上月26日到護理之家報到，當晚就被王姓婦人拿水果刀刺傷，一度住進加護病房，經過醫療團隊搶救，蔡姓護理師上周轉到普通病房，前天出院返家療養，醫院今表示，蔡姓護理師恢復良好，並未留下後遺症，只是心理受創需要靜養，醫院希望她調養好再回工作崗位。

台中榮民醫院嘉義分院副院長王立敏今表示，醫院不會要求蔡姓護理師即刻回到醫院工作，恢復健康最重要，目前蔡姓護理師的外傷無大礙，不會影響到未來生活起居，只是當晚被無冤無仇、互不相識的王姓婦人突襲，蔡姓護理師心理受傷。

國民黨嘉義市西區議員參選人譚國華在事件發生時，在個人臉書上幫蔡姓護理師集氣，前天將2、3千名網友的留言列印成冊，然後請醫院護理人員轉送給蔡姓護理師；譚國華感謝各大群組的嘉人共同祈願，「嘉人有愛、有您真好！」

54歲王姓婦人原是嘉榮護理之家的照服員，今年4月才離職，全心全意照顧高齡92歲臥病在床的丈夫，她上月26日涉嫌持長12公分水果刀砍向素昧平生的蔡姓護理師；王婦應訊時，對案發過程、原因都供稱不知道、忘記了，還說「照顧丈夫久了，很累」；王婦被依殺人未遂移送嘉義地檢署，檢察官以有逃亡之虞，向法院聲請押獲准，王婦仍在押。

國民黨嘉義市西區議員參選人譚國華在事件發生時，在個人臉書上幫蔡姓護理師集氣，前天...
國民黨嘉義市西區議員參選人譚國華在事件發生時，在個人臉書上幫蔡姓護理師集氣，前天將留言收集成冊送到醫院給蔡姓護理師。記者姜宜菁／翻攝
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國民黨嘉義市西區議員參選人譚國華在事件發生時，在個人臉書上幫蔡姓護理師集氣，前天...
國民黨嘉義市西區議員參選人譚國華在事件發生時，在個人臉書上幫蔡姓護理師集氣，前天將留言收集成冊送到醫院給蔡姓護理師。記者姜宜菁／翻攝
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台中榮總嘉義分院護理之家蔡姓護理師上月25日突遭王姓婦人刺傷，前天已出院返家靜養...
台中榮總嘉義分院護理之家蔡姓護理師上月25日突遭王姓婦人刺傷，前天已出院返家靜養。圖／報系資料照
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護理師榮民復健

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