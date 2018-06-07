找殺手2槍擊斃大陸商人 法官批：逞獸慾心腸毒辣

2018-06-07 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陳姓男子和大陸的谷姓商人有商業糾紛，2012年12月指使郭姓友人赴深圳，持槍近距離連轟2槍，谷心臟、雙肺破裂慘死，郭回台隨即遭逮，陳卻飛到美國躲了5年，還辯稱「通通忘了」；法官痛斥陳心腸毒辣，依共同殺人罪判他無期徒刑。

檢方調查，行兇的郭男（39歲）自稱主謀陳男（59歲）有恩於他，願意無償到大陸深圳槍殺生技公司的谷姓總裁；2人前後搭機到東莞、深圳，由陳交付1把德製的walther制式手槍、2顆子彈給郭，並藏在茶葉禮盒內掩護。

當天下午，郭自稱是谷的台灣友人要送他茶葉，趁著辦公室2人獨處時，突然從茶葉袋拿出手槍，朝谷的背後、胸前各開1槍，子彈貫穿心臟、左右肺，導致對方當場斃命，晚上助理回辦公室發現老闆倒臥血泊，嚇得尖叫報案。

郭回台隨即遭逮，警方也找到他丟棄的茶葉袋、槍彈，均採集到DNA比對符合，他供稱和陳認識多年，因為對方有恩於他，才願意無償替他行凶，被依共同殺人罪判處有期徒刑16年。

而陳案發後逃往美國遭通緝，躲了5年後因心臟問題回台就診，他遭逮後竟然辯稱「全部忘記了」，還說不認識陳男，也不清楚谷姓商人是誰，通通推的一乾二淨，但檢方掌握確切證據依法起訴。