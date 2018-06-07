縱火燒死9人李國輝判死刑 家屬：這種人就是該死！

2018-06-07 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



緬甸華僑李國輝去年11月在中和縱火燒死9人，新北地方法院認為其手段極凶狠，是情節最重大之罪，今天上午依殺人罪判李死刑，褫奪公權終生。本報資料照片 分享 facebook 緬甸華僑李國輝去年11月在中和縱火燒死9人，新北地方法院認為其手段極凶狠，是情節最重大之罪，今天上午依殺人罪判李死刑，褫奪公權終生；死者張明華的弟弟到庭聽判，對於結果，他難忍情緒落淚，「總算能告慰我哥了」。

張明華的弟弟表示，這半年來的每一天都是煎熬，因為在台灣，就算是無期徒刑，也只要關個十幾年再加個總統大赦就放出來，很擔心李國輝出來之後繼續害人。今天聽到結果，總算能稍微慰藉，未來他如果上訴二審，態度仍不會改變，「死刑，沒有其他選擇」。

死者黃新傑的妹妹今天臨時有事未到庭聽判，但接受電訪時，她語氣堅定地說「這種人就是該死」，即使上訴二審，也不接受任何妥協和道歉。

對於李國輝縱火一案，家屬認為這只是第一步，後續還有房東、屋主及前屋主的過失責任要追究，「有告，一定會告」。

張明華的弟弟表示，不要說和解理賠，房東從事發到現在，一句道歉都沒有說過，而且哥哥的房租押金也沒有退，態度讓人無法接受。他指出，遭縱火的大樓原本每層有2個逃生口，但房東把其中一個逃生口給堵住，隔出更多房間，擺明違建，明顯的有過失。