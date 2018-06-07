影／男子疑縱火燒毀叔屋 堂弟奔逃火場受傷

2018-06-07 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣竹崎鄉沙坑村羌仔寮山區住家，今早8點多冒出大量濃煙，大批消防人車趕抵，現場1棟房宅的2樓已是熊熊烈火，消防人員趕緊滅火時，旁邊另一棟三合院亦開始燃燒。火勢於9點多控制，羅姓屋主的兒子（23歲），吸入一些黑煙嗆傷，腳背有撕裂傷，送往灣橋榮民醫院急救。

屋內羅姓男子憤怒的指著停在房子前的休旅車，疑被縱火，有很濃的汽油味，懷疑其姪子涉嫌重大，他的孩子逃出火場受傷，一定會找他算賬。有村民表示目擊到男子穿白色上衣，匆忙逃出去。羅姓男子提到，姪子在嘉義擺點心攤，他曾控告被姪子家暴，法院判勝訴，姪子還曾半夜敲打到清晨，不讓他和家人睡覺，他很要把姪子趕出家門。

警方正在尋找羅男的姪子（46歲）下落，調查是否涉及縱火。 民宅旁的三合院亦發生火災。記者謝恩得／攝影 分享 facebook 羅姓男子怒指姪子涉嫌縱火，燒毀其車輛及住家、三合院。記者謝恩得／攝影 分享 facebook 竹崎鄉沙坑村山區今早民宅冒出熊熊烈火。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

【中央社／嘉義縣7日電】嘉義縣竹崎鄉今天發生兩起住宅火警，其中一處有一年輕男子嗆傷送醫，另一處無人受傷的三合院火警疑遭人縱火，警方已介入調查釐清。

嘉義縣消防局於上午8時20分接獲民眾報案，於竹崎鄉沙坑村羌仔寮地區發生兩起住宅火警，一處為一棟2層樓建築物及一戶三合院，第三大隊竹崎等消防分隊人車趕到現場，立即佈水線灌救，火勢於9時15分撲滅。

其中2層樓建築物疏散出1名年輕男子，吸入黑煙，腳背有撕裂傷，意識清楚，立即送醫治療，三合院無人受傷受困。

嘉義縣消防局第三大隊副大隊長陳輝政指出，先據報一棟2層樓建築物冒煙起火，消防人員趕到時，距離現場20多公尺的一戶三合院又冒煙竄出火苗，三合院火警疑似人為縱火，已報請警方調查。

嘉義縣警察局竹崎分局偵查隊長林乙皓表示，對於三合院疑似縱火案，已派員前往調查，三合院日前傳出家暴案件，是否有相關，正進一步調查釐清。