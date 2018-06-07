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獨／張錫銘女：我不能選父母 但會站在他這邊！

2018-06-07 08:24聯合報 記者何祥裕╱即時報導

張錫銘（右）與黨羽陳進雄（左二）等人之前與警方在高雄縣發生槍戰，先挾持一名騎單車...
張錫銘（右）與黨羽陳進雄（左二）等人之前與警方在高雄縣發生槍戰，先挾持一名騎單車路過的老人，再攔截路過的一輛保全公司轎車，開車揚長而去。本報資料照片
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張錫銘女兒昨天在臉書不公開社團「爆料公社」，貼文指父親是英雄，而且沒有對警察開槍，引發社會議論，張女昨晚接受本報跨海獨家專訪表示，沒想到會引起如此反應，她謝謝各界的關心以及排山倒海兩極的言論，她強調，「我們不能慎選父母，但可以共同成長，不管他是好是壞，我都會站在他這邊！」

她說，貼文絕對沒有要替父親洗白，也大概洗不白了， 大寮槍戰他挾持人質，面對卡子彈的員警，他也沒有傷害對方，但抓阿伯和保全，確實不對，爸爸以深深懺悔中，身為家人，我也為這件事感到很抱歉。

貼文全文如下：

在被親朋好友的關心

及媽媽的訓導下

爆料公社的文

我先卸下了

因為家人強力反對

不希望我受傷

我想跟媽媽說我已經做好心裡準備了

我長大了

換我保護你

我很清楚事情總是一體兩面的

我願意承受輿論的壓力

但請不要傷害我其他的家人朋友

爸爸是我心中的英雄

是指我小時候眼中的爸爸

不是指他的行為

大寮槍戰

隔著鐵皮屋的一場槍戰

根本看不到對方的亂射

其實是兄弟護航

讓其他兄弟脫逃

毒品

鄭重申明！

他沒有沾任何毒

子虛烏有

殺人

確實有受害者死亡

但並不是他殺的

這件事法庭也已裁決

只因當時得重點要犯是他

所以所有罪行都扣在他身上

但身為首腦他也扛下來所有罪責

服法認罪

只願其他兄弟早日回歸社會

重新做人

法律是維持社會的秩序

卻也有很多無法保護到的人

人面獸心披著羊皮的狼

白衣黑底的笑面虎

往往那些殺人案 性侵案

說著好聽話卻Ａ錢的政員

都是我們意想不到的人

因為是憤概

因為當時法律的不完善

所以才會有當年黑道的正義

綁了那些壓榨老百姓辛苦錢的人

有人質疑我出國唸書

當年所有東西都被扣押了

就算有從朋友那輾轉交到我母親身上的錢

也都是被朋友剝削

或是根本沒有交到我母親手上

而且我是半工半讀

事情不能只看表面

在此真心感謝贊助我追夢的阿伯

謝謝你對我求學階段的幫忙

前陣子聽聞您的消息

希望您能挺過來

也希望您的孩子們能平安長大

上篇發文

是希望政府能重視受刑人的權益

那些走上歧路的人

已用他們的餘生悔改

盼政府法律可以通過提升受刑人所得金

我並非是幫我爸洗白

洗大概也洗不白了

這十幾年的日子在牢裡懺悔中度過

不想真正去傷害什麼人

理解現在的社會形態已不像以前一般

法律越來越完善

不再像二十年前一樣

希望法律都可以為受害者帶來應有的正義

希望少一些暴龍法官

酸民有時候也會讓我學習到事情更多不同的面向

理解到每個人不同的想法

也謝謝很多支持鼓勵的人

但請不要再加我好友了

要爆了

我們不能慎選父母

但可以共同成長

不管他是好是壞

我都會站在他這邊

沒辦法

誰叫他是我爸呢

我願意承受一切壓力

我已經足夠大

可以一起分擔爸爸媽媽煩惱

包括爸爸的罪責

血肉至親是無法改變

那就一起去承受吧

誠如我所說

靜待團圓

爆料公社受刑人殺人警察槍擊

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