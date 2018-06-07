獨／張錫銘女：我不能選父母 但會站在他這邊！

2018-06-07 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



張錫銘（右）與黨羽陳進雄（左二）等人之前與警方在高雄縣發生槍戰，先挾持一名騎單車路過的老人，再攔截路過的一輛保全公司轎車，開車揚長而去。本報資料照片 分享 facebook 張錫銘女兒昨天在臉書不公開社團「爆料公社」，貼文指父親是英雄，而且沒有對警察開槍，引發社會議論，張女昨晚接受本報跨海獨家專訪表示，沒想到會引起如此反應，她謝謝各界的關心以及排山倒海兩極的言論，她強調，「我們不能慎選父母，但可以共同成長，不管他是好是壞，我都會站在他這邊！」

她說，貼文絕對沒有要替父親洗白，也大概洗不白了， 大寮槍戰他挾持人質，面對卡子彈的員警，他也沒有傷害對方，但抓阿伯和保全，確實不對，爸爸以深深懺悔中，身為家人，我也為這件事感到很抱歉。

貼文全文如下：