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台大女家人取遺物 分屍教練親人竟稱「自己是被害人」

2018-06-07 07:48聯合報 記者袁志豪╱即時報導

黃女哥哥在臉書貼出全家福合照悼念妹妹。記者袁志豪／翻攝
黃女哥哥在臉書貼出全家福合照悼念妹妹。記者袁志豪／翻攝
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朱姓健身教練涉嫌在板橋區住處殺害交往兩個月的黃姓女友，將黃女頭髮剃光後肢解，分屍17塊裝在8包塑膠袋內，埋屍住家社區花圃；黃女哥哥昨天在臉書PO文：「努力的調整與壓抑卻也無法平息心中那熾熱的怒火和悲絕的哀傷。正義能還我們公道嗎？接下來的路在哪裡.....」，並貼出全家福合照悼念妹妹。

昨天傍晚他又在臉書社團「爆料公社」發文指出「在我生日的前一天，在警官的陪同下再次來到板橋大X新村取回妹妹的東西。....母親與阿姨完全崩潰....可恨的是那兇手的親人竟還大言不慚的說自己很安份，說自己是被害人，擔心我們會偷他家東西！！！」

「看著自己父母被如此欺淩卻什麼也不能做，身為兒子我實在心痛。難道沒背景的善良小老百姓就必須遭到這樣的霸凌和虐待嗎？失去妹妹的我們，一家四口變三口，已欲哭無淚。想到未來還很長，卻沒有相應對抗的資源，我捶打著胸口告訴自己，這條路，難走唉...。」

黃女哥哥表示自己心情是悲憤難耐、爆怒，同時他也感謝網友送到妹妹靈堂的暖心蓮花，並請檢調一定明察秋毫，希望不再有類似悲劇發生；網友紛紛打氣「加油！老天會眷顧你們的」、「就算逃過人類的恐龍法官 他在地獄還有閻羅那一關 他一輩子都不會心安的 哥哥跟爸爸媽媽只要照顧好自己的身體 過好生活」。

黃女哥哥在臉書「爆料公社」痛批「兇手的親人竟還大言不慚的說自己很安份，說自己是被...
黃女哥哥在臉書「爆料公社」痛批「兇手的親人竟還大言不慚的說自己很安份，說自己是被害人，擔心我們會偷他家東西！！！」。記者袁志豪／翻攝
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爆料公社分屍案

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