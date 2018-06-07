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饒河街夜市鬥毆 警追緝犯嫌

2018-06-07 00:01中央社 台北6日電

台北市饒河街夜市今晚發生鬥毆事件，數名男子持刀追砍一男，造成許多民眾受到驚嚇，警方獲報前往現場時，鬥毆男子已逃逸，目前正循線追緝相關犯嫌和受害人到案。

台北市警察局松山分局今晚8時23分獲報，指轄內饒河街夜市內發生鬥毆事件，一群男子因故毆打一名男子，且疑似有人持刀追砍，警方立即派員到場處理，但這群人已逃逸。

警方已通知被害人到案說明，並同步追緝相關犯嫌，以釐清案發原因。

夜市警察

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