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神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

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神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

2018-06-07 10:00聯合報 記者袁志豪／報導

透過科技輔助，一支智慧型手機，也能讓第一線警、消、醫護人員變成神探。新北市警察局刑事鑑識中心目前已可讓手機化身顯微鏡、內視鏡和3D鏡頭，幫助刑案蒐證、保存現場，加速釐清案情。

智慧型手機外接生物顯微鏡拍攝情形。 記者袁志豪／翻攝
智慧型手機外接生物顯微鏡拍攝情形。 記者袁志豪／翻攝
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記錄暫時性證據 最佳利器是手機

新北市警察局刑事鑑識中心去年開始研究手機相機構造及拍攝技巧，搭配實用攝影App，並著手訓練第一線警察、醫護。

刑事鑑識中心主任黃國政說，證人憑記憶的證詞，其證據能力或證據證明力終究不敵一張拍攝正確的現場照片或影片。人手一機的智慧型手機非常適合即時抵達現場的第一線人員，記錄現場可能消逝、無法補拍的暫時性證據，如火災現場開始燃燒的煙霧顏色、位置等。

智慧型手機連線3D鏡頭拍攝情形。 記者袁志豪／攝影
智慧型手機連線3D鏡頭拍攝情形。 記者袁志豪／攝影
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裝個放大鏡和App 手機就是顯微鏡

鑑識中心警務正林弘杰指出，許多傳統相機在現場不易拍攝的物證，如竊盜案鐵窗上指紋、毛髮纖維等，均可藉由智慧型手機或連線其他特殊鏡頭拍攝。智慧型手機也可下載如放大鏡、去除低光源高ISO雜訊等攝影App，亦可連接內視鏡、生物顯微鏡、立體3D鏡頭等，協助現場及證物拍攝。

即使是身分不明的浮屍，只要裝放大鏡就能清楚拍攝指紋，傳送到刑事局比對，可加速查出身分，不必再像過去捺印指紋、帶回辦公室翻拍5倍大、再傳送到刑事局，曠日費時。

智慧型手機外接生物顯微鏡。 記者袁志豪／攝影
智慧型手機外接生物顯微鏡。 記者袁志豪／攝影
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測距App 竟算出男子怎麼自刎死的

去年某男子陳屍住家4樓水塔旁，現場發現多處噴濺血跡，警方利用手機測距App，發現血跡最高距地約167公分，往南側欄桿方向，血斑噴濺距地高度略呈降低趨勢；經計算出噴濺點交會處，研判男子是以立姿持美工刀自刎左側脖子，造成動脈破裂，血液大量噴濺流出致死。

去年洪姓男子全身起火燒死，鑑識中心人員用手機「發票+」App掃描死者口袋內的發票，得知他在當天上午7時3分到加油站購買20元95無鉛汽油等細節，因此確認是死者引火自焚。

智慧型手機掃描發票，可得知追查對象行蹤動向。 記者袁志豪／攝影
智慧型手機掃描發票，可得知追查對象行蹤動向。 記者袁志豪／攝影
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有自拍神器 警察不用冒險拍鳥瞰照

去年陳姓男子墜落安養機構旁地面，鑑識人員趕赴現場，要在疑似墜落的4樓取得鳥瞰照，但現場有鐵窗，空間狹小，以傳統相機、手伸出窗外拍攝恐將破壞跡證，當時即利用手機外接藍芽自拍棒，拍攝下鳥瞰照，同時也保護鑑識人員安全。另外，內視鏡搭配Wifi連接手機，也可幫助採證槍管、車輛引擎號碼等。

鑑識人員使用藍芽自拍棒，讓手機可拍到窗戶外狀況。 記者袁志豪／翻攝
鑑識人員使用藍芽自拍棒，讓手機可拍到窗戶外狀況。 記者袁志豪／翻攝
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員警自拍老出包 鑑識研究幫忙上課

黃國政說，過去缺乏研究與訓練，員警即使使用高價手機拍照，卻常發生失焦、照片有霧面感、陰影、對焦不正確或手指遮蓋鏡頭等問題。新北鑑識中心程志強、林弘杰、黃相翰為此利用勤餘時間自費研究，研究論文「掌中CSI-手機勘察傳輸設備於刑案現場應用研究」日前獲得新北市政府自行研究計畫佳作肯定。

林弘杰說，智慧型手機拍攝技巧的教育訓練，去年已為鑑識人員、亞東醫院及台灣警察專科學校分別授課，並製作數位教材供學員上線學習，相信今後智慧型手機更能在刑案現場蒐證發揮功效。

智慧型手機測距功能，方便繪製犯罪現場示意圖。 記者袁志豪／攝影
智慧型手機測距功能，方便繪製犯罪現場示意圖。 記者袁志豪／攝影
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