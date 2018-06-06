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昔槍擊要犯張錫銘女護父 「我爸沒對警察開槍」

2018-06-06 20:16聯合報 記者何祥裕╱即時報導

日前因為字跡工整的陳情信曝光，讓大家想起昔日槍擊要犯張錫銘，日前張的女兒在臉書貼文，主動表明自己就是張錫銘的女兒，除了表達對父親的思念外，也為父親當年混跡黑道做了辯解，稱以前黑道是有情有義有忠有信有誠，「現在有的最多只能稱其為流氓、混混、屁孩」，他父親「即使在最後，前方面對的是裝甲車，被像鐵網一般圍捕的情形下，只是拿著槍自我防衛，不曾對著警察開槍」。

張的女兒受訪表示，會寫這篇文章，不是為了要幫爸爸漂白，父親已經為自己的過錯服刑了，她只是希望全家早日團圓，也希望政府能重視受刑人的權利。

貼文全文如下：

我的爸爸張錫銘

我親愛的老爸該是家裡唯一寫字最美的一位了

尤其我和弟弟的字簡直就像被戰車碾過

可想而知我們有多討厭學習

所幸家裡還有位乖巧懂事的妹妹

從小爸爸對我而言就是位超級英雄

我相信對很多人而言也是如此

儘管他或許可能沒有很帥

但在我們一家眼中他是最棒的

儘管她瞞著媽媽說她是位商人

事實上在跑路

儘管他在跑路在我們被監視的時候

還是想方設法地來見我們

告訴我們爸爸工作忙

也要見一見他唯一的摯愛及三個不太聽話的小娃

爸爸心疼媽媽知道他的秘密之後

的不離不棄即對我們的細心照料

雖然媽媽常對我們發脾氣

但她卻默默的扛下一切重擔 為我們擋下外界的紛擾

每一天活在可能會聽到爸爸噩耗的消息中擔驚受怕

我到很大才知道媽媽為什麼總在開著無聲的電視機前哭泣

爸爸或許有不對的地方

但我想說他也不完全錯

20多年前 法律不完善 教育封閉的年代

有錢人、有家世或是自己以為書念得高一些

就能為發作歹欺壓老百姓的時代

所以十幾二十年前 黑道猖獗

黑道

是在幫老百姓討公道

是民營的制裁

更多時候

白道不方便做的(政治)

只能讓黑的來行動

讓黑的背黑鍋

讓黑的當替死鬼

這樣的案例不在少數

黑白兩道

沒有全黑全白

但他們無論什麼狀況下

都是有情有義有忠有信有誠

不過可惜的是

昔日的光景已不復存在

現在有的最多只能稱其為流氓 混混 屁孩

但也因為時代的變化

法律 教育甚至網路媒體的進步

黑道越來越低賤 受世人唾罵

而那些人也沒有回頭路了

只能不斷地逃 苟且偷生

直到被捕或是死亡的那天

每個人的心中都有自己的正義

也會因為不同的價值觀而有所不同

就像五歲小女孩的事件

或許我爸爸當年的作為對很多人而言 太偏激

而被人稱為惡龍

但報導是單方面

擅自胡亂報導 擅自亂下標題

擅自諸加罪狀 擅自跟蹤偷拍

我爸爸即使在最後 前方面對的是裝甲車

被像鐵網一般圍捕的情形下

只是拿著槍自我防衛

不曾對著警察開槍

甚至緊張慌亂的掃射也沒有

他後來表示

警察也有家人

他不想傷害他們 他們只是在做他們的工作

為什麼當時他會對著警察說“救我”

報導指出他哀嚎著求救

試問誰中了三槍還能談笑風生

他只是知道終於不用再逃了

終於可以好好彌補他的家人了

所以他不能離開

監獄裡很多很多

來自不豐裕的經濟家庭

教育程度普遍不高

被破走上歧路的人

懺悔中度日 做著最廉價的勞工

食吃無味的度過餘生

連想盡一份孝道都很難

買一包菸都是奢侈

五歲小女孩事件

因現在科技的進步和方便

才使得大家有機會第一時間站出來

開著直播

去做自己覺得的正義

當年

沒有網路媒體的時代

一個BB扣的暗碼

一張電話卡

一檯騎樓下的公共電話

召集人馬

執行所謂的正義

你們為的只是一次的衝動平復心中的憤慨

而對他們而言卻是一生的枷鎖

有錯嗎

有吧 又或許沒有

人非聖賢

孰能無過

靜待全家團圓

張錫銘女兒臉書說出對父親的感受。圖/取自張錫銘女兒臉書
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張錫銘女兒貼出小時候全家出遊照。圖/張錫銘女兒提供
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張錫銘日前透過友人從獄中轉出的陳情信。圖/張錫銘女兒提供
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黑道警察

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