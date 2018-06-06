親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
慶富陳偉志潛逃
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸戰隊士兵枉死案 洪嫌承認開槍

2018-06-06 21:59中央社 屏東縣6日電

洪姓男子（中）被供出是射殺何姓陸戰隊上兵的槍手。圖／聯合報系資料照
洪姓男子（中）被供出是射殺何姓陸戰隊上兵的槍手。圖／聯合報系資料照
分享

屏東潮州鎮加油站群毆造成23歲海軍陸戰隊何姓士兵被誤殺案，警方今天清晨逮捕開槍的洪姓嫌犯，潮州警分局偵查隊長陳耀宗表示，洪嫌承認開槍。

這起兩派人馬因男女感情糾紛在社群網路糾眾鬥毆的槍擊案，由住潮州鎮的鄞姓男子及住高雄市的王姓男子糾眾互約2日凌晨1時在潮州鎮延平路的中油加油站論輸贏。

警方調查，王男邀黃姓男子助陣，黃男再約另外3人開白色賓士車到中油加油站，被鄞男一方20多人以棍棒毆打，造成黃男昏迷指數3，另2人受輕傷。

警方表示，王男得知自己的人被打，又在社群網路上糾集人馬，再約鄞男2日凌晨3時在延平路亞柏加油站鬥毆；大約此時何姓陸戰隊士兵在延平路一處加油站加油，所開的藍色汽車與鄞男汽車相似，被王男人馬誤認，身中一槍送醫不治，警方在槍案的現場發現3顆彈殼、4顆鋼珠及一把西瓜刀。

王男2日晚投案、鄞男3日凌晨被逮捕，另有20多人被逮或到案，警方從兩派人馬的供詞中，得知是涉有毒品及槍砲前科的洪姓嫌犯開槍，追緝4天，今天清晨6時許在台南善化區一處民宅逮捕洪姓嫌犯。

偵查隊長陳耀宗下午表示，洪嫌在偵訊中承認開槍，至於開了幾槍，偵查內容不能透露。洪嫌下午已移送檢方，而警方也正在比對查獲的2枝手槍是否就是射擊何姓士兵的槍。

目前還在醫院與生命拔河的黃男，他的母親向媒體說，黃男與王姓主嫌不認識，純粹是去潮州吃美食、下車上廁所被誤打。陳耀宗說，警方能公開發新聞稿宣布王男約黃男助陣，就是有掌握證據。

加油站中油

相關新聞

昔槍擊要犯張錫銘女護父 「他是位超級英雄」

2018-06-06 20:16

哥哥持刀砍死弟弟 疑因祖產土地利益積怨數十年

2018-06-06 17:41

疑鬧爭產兄大馬路持刀砍死弟 兒子帶父逃逸中

2018-06-06 15:55

台鐵觀光列車瀧溪=金崙間著火冒煙 緊急疏散160人

2018-06-06 14:15

群毆腦死 黄建鈞家屬不平：如果要去打架會沒帶傢伙？

2018-06-06 12:55

台毒梟逃亡8年爽住菲律賓 娶菲妻還開旅行社撈錢

2018-06-06 16:34

槍殺陸戰隊士兵後一路逃竄 今晨落網時還在睡覺

2018-06-06 12:11

小燈泡案後補破網 社會安全網未來3年增3000人

2018-06-06 22:28

開槍誤殺陸戰士兵的凶嫌遭聲押 全案竟是一連串錯誤

2018-06-06 22:27

債務糾紛惹殺機 三峽今傳男子當街遭砍

2018-06-06 18:00

陳亭妃妹妹助理之父引火自焚 動機待查明

2018-06-06 17:43

陳亭妃妹妹助理之父親自焚 鄰居：他個性本來就剛烈

2018-06-06 17:36

男助理夜闖陳亭妃姐妹家 陳不提告助理父竟自焚

2018-06-06 17:34

又傳兇殺！士林區溪山驚傳哥疑因爭產殺弟

2018-06-06 15:44

「玫瑰天空三號」帆船失去動力 台中海巡派艇馳援解危

2018-06-06 15:35

影／槍殺海陸士兵凶嫌落網 家屬：頭七前給兒子交代

2018-06-06 15:29

台東金崙站前莒光號冒火 民眾驚呼：比萬安演習逼真

2018-06-06 14:24

男身上藏大麻逢臨檢 辯稱有病遇警「自然抖」

2018-06-06 14:20

陸戰隊士兵遭誤殺枉死 嫌犯抓到了

2018-06-06 14:20

台泰馬警方聯手 2台人涉電信詐騙在檳城落網

2018-06-06 13:54

遊艇走私K他命來台 逃亡長達9年毒梟今由菲押回

2018-06-06 13:25

中國郵包在遠雄貨棧不法移動？ 關務署：送檢調調查中

2018-06-06 13:16

誤殺陸戰隊士兵案 屋主：嫌犯都打碼認不出來

2018-06-06 10:49

【重磅快評】小燈泡父錐心泣血 總統實質做了什麼？

2018-06-06 10:48

小燈泡父求判死 廢死聯盟：要讓國家卸責給被害者？

2018-06-06 10:17

槍殺陸戰隊上兵主嫌落網 潘孟安：感謝警方緝兇

2018-06-06 10:08

槍殺海軍陸戰隊上兵 警台南善化攻堅逮洪姓兇嫌

2018-06-06 08:31

法部：建構社會安全網 防再犯

2018-06-06 00:03

小燈泡父：身為被害者的我們 還是看不到未來

2018-06-05 23:54

士兵枉死 退役海陸現場哀悼

2018-06-05 23:32

法律系女生呼麻性侵疑雲 學弟挨告獲不起訴

2018-06-05 21:40

女童被陌生人偷抱走 平安救回但頭髮遭亂剪

2018-06-05 20:25

「土豪哥」朱家龍求交保 稱體型不具備逃亡條件

2018-06-05 19:48

小燈泡母質問政府做哪些努力？ 法務部傍晚回應

2018-06-05 19:16

海陸退役人員40人綁黑絲帶 悼念枉死現役士兵何勝文

2018-06-05 17:46
看更多

熱門文章

槍殺海軍陸戰隊上兵 警台南善化攻堅逮洪姓兇嫌

2018-06-06 08:31

假幫忙真偷學？房東熱心顧牛肉麵店 1年後竟收回自己開店

2018-06-06 12:47

看護在裸臀病患旁跳舞拍片 禾馨道歉：人不是我們請的

2018-06-06 10:23

小燈泡父求判死 廢死聯盟：要讓國家卸責給被害者？

2018-06-06 10:17

疑鬧爭產兄大馬路持刀砍死弟 兒子帶父逃逸中

2018-06-06 15:55

3名陸女學生錢花光坐派出所前獲幫助 感激會記得台灣好

2018-06-06 09:41

誤殺陸戰隊士兵案 屋主：嫌犯都打碼認不出來

2018-06-06 10:49

買鞋問價得怒吼式深情告白 「以為這樣我就不殺價了嗎」

2018-06-06 09:58

油條被偷咬怒打幼童遭求償5000元 法院宣判無罪免賠

2018-06-06 16:32

男助理夜闖陳亭妃姐妹家 陳不提告助理父竟自焚

2018-06-06 17:34

昔槍擊要犯張錫銘女護父 「他是位超級英雄」

2018-06-06 20:16

指吞油教授撈600萬 三立女主播改判無罪

2018-06-06 10:26

陳亭妃妹妹助理之父親自焚 鄰居：他個性本來就剛烈

2018-06-06 17:36

【重磅快評】小燈泡父錐心泣血 總統實質做了什麼？

2018-06-06 10:48

槍殺陸戰隊士兵後一路逃竄 今晨落網時還在睡覺

2018-06-06 12:11

「全家夢想實現」這樣鼓勵孩子存錢 20個月冷媒桶存20萬

2018-06-06 14:07

群毆腦死 黄建鈞家屬不平：如果要去打架會沒帶傢伙？

2018-06-06 12:55

小燈泡父：身為被害者的我們 還是看不到未來

2018-06-05 23:54

台大法律系畢業卻無律師資格 撰寫書狀被起訴

2018-06-06 11:18

學長心肌梗塞過世 警員申訴不想死、拒絕加班

2018-06-06 20:56

台南漁民捕魚疑船遭浪打翻落海 溺斃今尋獲

2018-06-06 11:08

掏空亞太固網判賠263億案 王令麟免賠2億發回更審

2018-06-06 19:11

又傳兇殺！士林區溪山驚傳哥疑因爭產殺弟

2018-06-06 15:44

影／成大商圈鐵皮屋住宅中午火警 九旬老翁及時逃生

2018-06-06 14:35

男助理司機夜闖踹門 陳亭妃：絕對和感情無關

2018-06-06 19:14

台毒梟逃亡8年爽住菲律賓 娶菲妻還開旅行社撈錢

2018-06-06 16:34

哥哥持刀砍死弟弟 疑因祖產土地利益積怨數十年

2018-06-06 17:41

查山老鼠赫見外籍移工 警方擔心成治安隱憂

2018-06-06 11:25

「碰！」計程車半夜撞電桿 佛心牛排館當放一天假

2018-06-06 09:43

列車變電盤走火急靠金崙站 乘客：比萬安演習還逼真

2018-06-06 15:00

男肉身擋公車、大媽吵著要下車 網友：車裡車外都好鬧

2018-06-06 15:04

影／夜闖陳亭妃住處騷擾 司機父磕頭疑求兒子別鬧

2018-06-06 19:59

護理之家爆看護拍病患裸臀遭轟 衛生局：會做必要懲處

2018-06-06 12:17

扯！房東多次趁她不在偷偷潛入 還硬拗要證據才能賠償

2018-06-06 17:34

竹縣昨查獲迷姦水 用毒品分析利器20秒知結果

2018-06-06 12:57

高速公路便道限速30里開單惹議 網友喊扯

2018-06-06 17:48

申請戶籍謄本驚見醫師老公領養男嬰 孩子的媽還是護士

2018-06-06 16:42

台東金崙站前莒光號冒火 民眾驚呼：比萬安演習逼真

2018-06-06 14:24

假帳戶辦車貸再典當變現 竹聯幫戰堂又遭警搗破

2018-06-06 11:55

選民服務竟性侵 議員助理還想6千紅包封口

2018-06-06 20:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top