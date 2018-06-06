陸戰隊士兵枉死案 洪嫌承認開槍

2018-06-06 21:59 中央社 屏東縣6日電



洪姓男子（中）被供出是射殺何姓陸戰隊上兵的槍手。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

屏東潮州鎮加油站群毆造成23歲海軍陸戰隊何姓士兵被誤殺案，警方今天清晨逮捕開槍的洪姓嫌犯，潮州警分局偵查隊長陳耀宗表示，洪嫌承認開槍。

這起兩派人馬因男女感情糾紛在社群網路糾眾鬥毆的槍擊案，由住潮州鎮的鄞姓男子及住高雄市的王姓男子糾眾互約2日凌晨1時在潮州鎮延平路的中油加油站論輸贏。

警方調查，王男邀黃姓男子助陣，黃男再約另外3人開白色賓士車到中油加油站，被鄞男一方20多人以棍棒毆打，造成黃男昏迷指數3，另2人受輕傷。

警方表示，王男得知自己的人被打，又在社群網路上糾集人馬，再約鄞男2日凌晨3時在延平路亞柏加油站鬥毆；大約此時何姓陸戰隊士兵在延平路一處加油站加油，所開的藍色汽車與鄞男汽車相似，被王男人馬誤認，身中一槍送醫不治，警方在槍案的現場發現3顆彈殼、4顆鋼珠及一把西瓜刀。

王男2日晚投案、鄞男3日凌晨被逮捕，另有20多人被逮或到案，警方從兩派人馬的供詞中，得知是涉有毒品及槍砲前科的洪姓嫌犯開槍，追緝4天，今天清晨6時許在台南善化區一處民宅逮捕洪姓嫌犯。

偵查隊長陳耀宗下午表示，洪嫌在偵訊中承認開槍，至於開了幾槍，偵查內容不能透露。洪嫌下午已移送檢方，而警方也正在比對查獲的2枝手槍是否就是射擊何姓士兵的槍。

目前還在醫院與生命拔河的黃男，他的母親向媒體說，黃男與王姓主嫌不認識，純粹是去潮州吃美食、下車上廁所被誤打。陳耀宗說，警方能公開發新聞稿宣布王男約黃男助陣，就是有掌握證據。