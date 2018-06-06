小燈泡父求判死 廢死聯盟：要讓國家卸責給被害者？

2018-06-06 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



「小燈泡」的父母劉大經、王婉諭表示，失去女兒的傷痛，至今仍沈重的影響他們的生活，每一次帶著孩子出門，內心都是一次擔心與恐懼的煎熬。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

「小燈泡」案震驚社會，一審以兩公約及身心障礙者權利公約拘束對精障者不得處死，判行凶的王姓男子無期徒刑。二審昨辯論終結，「小燈泡」父親劉大經首度表態，希望判凶嫌死刑。過去小燈泡母王婉諭曾主張死刑無法解決問題，被視為支持廢死。但告代今投書說明，王女未認同或支持廢死，盼不要再害人。

告訴代理人丁穩勝今於媒體投書寫下心路歷程，最終討論量刑意見時，王婉諭說：「積極的防治此類犯罪的滋生，是我在小燈泡逝去中努力找到的意義；而我也尚未認同或支持廢死。只是，本案判死真的沒有辦法緩解我的悲傷，我只希望他不會有再害人的機會。」

由於此案引發探討死刑議題，廢死聯盟執行長林欣怡昨深夜於臉書發文，「想了很久，不知道該不該寫下來，決定還是寫下來。」

林欣怡說，「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎？」這個問題，若沒有上千次，我也肯定被問過上百次。我的回答：我不知道。我真的不知道。我只希望我不會遇到這種事，同時我也希望國家不要將「要不要這個人死」的責任往我身上放。

我很同意「不該將社會大眾置於被剝奪生命權的風險中」更同意「 讓每一個孩子多一點點平安長大的機會」，看了小燈泡父母的發言，我覺得很敬佩、心疼，更覺得好難。

看到新聞標題「『小燈泡』父親明確表態：判凶手死刑！」、「小燈泡父親不接受道歉 求法官判處凶嫌死刑」，有些朋友跟我說，他們有點訝異。是的，有點訝異，那一定是大家沒有點進去看他們的發言全文。那是個很艱難的發言。回到前面的提問，如果是我，我也真的不知道我會怎麼回答。

殺害小燈泡的王姓凶手罹患思覺失調症，但精神鑑定確認他在犯案時並無辨識障礙。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

是的，這個國家沒有讓大家看到未來。沒有讓我們感受到，國家有盡力不讓社會大眾置於被剝奪生命權的風險中，有努力讓孩子多一點平安長大的機會。

「但，死刑可以嗎？」這是我一直問自己的問題。（然後我變成了廢死運動者）「死刑可以嗎？」「若死刑不可以，那什麼可以？」「若不知道什麼可以，那死刑就變成可以嗎？」

除去死刑，台灣目前最嚴重的刑罰是無期徒刑，最快25年可以申請假釋，若假釋不通過，有可能會關一輩子到死。但我們還是不放心。因為政府一直以來沒有讓我們看見那個可能。

如果現在的政府沒有讓大家看到未來，難道我們就勉強接受死刑？為什麼不是一起努力監督政府讓不可能變成可能？現在做不到，那，25年之後呢？我們不可以花25年一起努力嗎？

籌備了一年多，今年5月份我們開始了「全民做伙參詳：死刑替代方案公民審議」的計畫，預計要走遍全台，用公民審議的精神，聽不同意見的人一起討論死刑替代方案。已經辦了4場（還有20場以上），這4場的狀況很順利，讓我很意外。不管支持死刑或者反對死刑，選擇終身監禁不得假釋、無期徒刑或者長期自由刑作為最嚴重的刑罰，大家都對相關配套措施很有感。很多人關心如何協助被害人，很多人關注監獄改革、受刑人在監獄中的處遇、更生之路怎麼走…

台灣還是個有死刑的國家，以死刑當答案很容易，尤其是當被害人家屬也這樣希望。但，作為公民，我們要讓國家將責任推給被害者嗎？還是，我們可以一起走一條比較艱難，但應該是更能夠解決問題的路嗎？雖然路還不明顯、路還很長…