槍殺陸戰隊上兵主嫌落網 潘孟安：感謝警方緝兇

2018-06-06 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



潮州槍殺陸戰隊上兵事件引發社會不安，屏東縣長潘孟安今天除感謝警方緝兇，並說近日造成社會不安，縣府深感抱歉。圖／本報資料照 分享 facebook 海軍陸戰隊何姓上兵6月2日在屏東縣潮州鎮遭槍殺死亡，在逃洪姓主嫌今天凌晨在台南落網，屏東縣長潘孟安上午在議會表示，感謝警方不眠不休地緝兇，他也再次強調，屏東是很安全的城市，雖是偶發的感情糾紛所引發的社會案件，縣府會檢討預防機制。

洪姓主嫌今天凌晨在台南善化落網，潘孟安第一時間即獲知訊息，他在議會定期質詢指出，全案在近日造成社會不安，縣府深感抱歉，他更感謝警方不眠不休地緝兇，終於還給社會與被害人家屬一個交代。

潘孟安再次強調，在屏東，任何一條大街小巷都是安全的，民眾不必過度恐慌，未來會高度提高見警率，綿密巡邏各警局轄區。