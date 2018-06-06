槍殺海軍陸戰隊上兵 警台南善化攻堅逮洪姓兇嫌

2018-06-06 08:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



洪姓男子之前曾被高雄鳳山警分局逮捕。圖／報系資料照 分享 facebook 屏東誤殺海軍陸戰隊何姓上兵案，仍在逃的疑似槍手洪姓男子，傳出警方鎖定行蹤，今天清晨6點半攻堅台南善化區一處民宅，洪嫌仍在睡覺時毫無反抗落網，目前仍於現場搜索中，將尋找作案的兇槍。

據了解，全案4天前發生後，王姓男子及同夥林姓男子一起向刑事局南部打擊犯罪中心投案，供出開槍者為洪姓男子（38歲，毒品、槍砲等前科），專案小組曾在高雄要逮他，可惜被早一步逃跑。

屏東本月2日凌晨1點、3點接連發生兩起刑案，警方調查為鄞姓男子不滿李姓女友欲分手，毆打並強拍裸照，李女的好友許女得知指責鄞，反遭鄞姓男子辱罵「破麻」，許女的王姓男友不滿才留言嗆聲「輸贏」，雙方約凌晨1點多在潮州鎮延平路中油加油站談判，王的陣營黃姓男子被打到腦死，後來凌晨3點又約同一條路相隔300公尺的亞伯加油站談判，王姓男子等人誤認開車路過的何姓上兵是目標，開槍射殺。

洪姓兇嫌家住高雄，平時疑以販毒為生，上月就與毒品通緝的許姓女友藏身鳳山區一間汽車旅館做毒品交易，警方接獲破門查獲安非他命、海洛因、吸食器等，另有仿金牛座型改造手槍1支、子彈19顆等，被依毒品及槍砲罪嫌移送，聲押獲5萬元交保。