台南暗夜大火 警消疏困16人、9人送醫

2018-06-05 03:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市東區勝利路連棟住商大樓今天凌晨1時06分傳出「碰！」巨響，火勢疑從外面騎樓往屋內延燒，火勢一發不拾，波及5棟大樓，現場陸續傳出民眾受困，爬上頂樓陽台揮手呼救，也有民眾往背面鐵窗逃生向外呼救，消防局出動大批人車前往灌救，破壞鐵捲門後進入火場搜救，火勢30多分鐘撲滅，警消陸續協助16位民眾脫困，其中9位呼吸不適分別送醫治療，幸無大礙。 消防局表示，起火原因仍待鑑定。

據調查，這5棟住商大樓1、2樓多為商業用，3樓至6樓為學生出租套房，也有1間店鋪遭波及。案發當時，4棟共住了16人（大人14名、小孩2名）。警消人員陸續入內逐層搜索救出脫困後，其中9人（大人8名、小孩1名）呼吸不適等輕微症狀，分別被送往成大、新樓、市醫及奇美醫院治療，幸無大礙。

「碰！ 」林姓男子驚魂未定說， 聽到附近騎樓傳出巨響，發現有火花，聞到燒焦味，一家四口趕緊向外呼救，所幸陸續被警消人員帶了出來，「還好家人都沒事」。 另出租套房大學生看到同學順利逃了出去，彼此擁抱，慶幸順利逃生，趕緊用手機和親友聯繫。

同時，另有92歲的周姓阿嬤與65歲兒子同住， 還請了1位台籍女看護，火警發生後，警消人員進入火場搜救，警消背著阿嬤脫困，兒子也跟著逃了出來，不時關心母親身體狀況，至於女看護則已分批被救出。

消防局勤務中心指出，東區勝利路民宅火警，東門分隊到場發現，現場已全面燃燒請求支援，且通報有人受困，因此加派第二梯次計21車、61人，並請台電到場斷電，火勢約30多分鐘被撲滅。