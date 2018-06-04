中研院博士遭詐光5千萬資產 檢：一定要給詐欺犯教訓

2018-06-04 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市許姓男子招募4名同夥組成詐騙機房，被依修正後的組織犯罪條例重判9年徒刑，還得強制工作3年，成目前國內最重判例；起訴的桃園地檢署檢察官吳宗憲認為，電信詐欺是民怨之首，傷害被害人甚深，因此「一定要給他們教訓！」

吳宗憲說，電信詐欺危害社會程度不亞於毒品、貪汙，過去法令常對成員輕判或處以緩刑，衍生更多社會問題，目前組織犯罪條例2度大幅修正，可套用在詐騙集團後更具嚇阻效果。

他說，台灣在國際捐錢行善不落人後，卻因犯罪集團猖獗，被認為是毒品轉運、電信詐欺重要基地，痛批罪嫌「簡直丟台灣人的臉」，他也說只要掌握足夠證據，就對集團全體聲押，連協助買送便當、送日用品的被告也不放過。

吳表示，過去曾辦過1名博士畢業到中研院工作的男子，曾發明過幾項專利賺得5000多萬資產，但退休遭詐一夕間什麼都沒了，整個人瞬間跌到谷底，就連家人都無法諒解，被害人輕則情緒低落、重則尋短，更凸顯詐欺犯的可惡。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，該判例對一般人有所警惕，民眾理性衡量加入集團牟利，與遭逮付出的刑期並不划算，而已經犯罪者或潛在犯罪者過去認為詐欺罪刑度輕，如今加重後迫使考慮金盆洗手，達到嚇阻效果。

警方也說，詐騙集團常見的「教戰手冊」除詳載手法也會教成員脫罪，法律知識勢必得與時俱進，也應清楚修法後讓刑度翻倍；舉例來說，跨境詐欺犯一聽到要被遣大陸就腿軟，顯然明知對岸刑度重，國內陸續依組織條例對詐騙集團開鍘，嫌犯勢必會害怕。