郭姓飯店經營人涉持刀砍傷員工落網 警查扣作案菜刀

2018-06-04 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市九如一路飯店，今天清晨5點發生持刀傷人案，承租酒店客房部的龔姓男子帶林姓員工要進入地下室餐廳時，被飯店郭姓經營者涉持菜刀追砍，林姓員工上前阻擋，雙手被砍傷。郭男今天中午落網後供稱，是龔積欠他4個月租欠，對方員工靠近他，他才涉嫌揮舞菜刀自保，但龔否認，供稱租金按月付給郭，反而是郭最近常以折抵房租為藉口要求預支房租，因雙方各執一詞，警方將調閱金流查明，並依殺人未遂及傷害罪嫌留置郭詢問中。

郭嫌（55歲）對警方表示，今天清晨4點多，他在飯店地下一樓餐廳的廚房備料，準備中午到台南關廟一家精舍做素食外燴，龔男帶兩員工進來，其中一名員工向他靠近，他才揮舞菜刀，不清楚有無傷到人，之後他就離開飯店。警方則在飯店下一樓餐廳的雜物堆找到郭作案用菜刀。

警方調查，郭（55歲）是一家知名素食餐廳前老闆，向飯店劉姓地主承攬整棟飯店的客房部，龔姓男子（56歲）從去年9月以押金1500萬元，另每月付115萬元房租，向郭嫌租下3樓到13樓的客房部。郭另在飯店一樓開素食餐廳，二樓則租給黎姓業者開港式餐廳。