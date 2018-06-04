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郭姓飯店經營人涉持刀砍傷員工落網 警查扣作案菜刀

2018-06-04 14:09聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市九如一路飯店，今天清晨5點發生持刀傷人案，承租酒店客房部的龔姓男子帶林姓員工要進入地下室餐廳時，被飯店郭姓經營者涉持菜刀追砍，林姓員工上前阻擋，雙手被砍傷。郭男今天中午落網後供稱，是龔積欠他4個月租欠，對方員工靠近他，他才涉嫌揮舞菜刀自保，但龔否認，供稱租金按月付給郭，反而是郭最近常以折抵房租為藉口要求預支房租，因雙方各執一詞，警方將調閱金流查明，並依殺人未遂及傷害罪嫌留置郭詢問中。

郭嫌（55歲）對警方表示，今天清晨4點多，他在飯店地下一樓餐廳的廚房備料，準備中午到台南關廟一家精舍做素食外燴，龔男帶兩員工進來，其中一名員工向他靠近，他才揮舞菜刀，不清楚有無傷到人，之後他就離開飯店。警方則在飯店下一樓餐廳的雜物堆找到郭作案用菜刀。

警方調查，郭（55歲）是一家知名素食餐廳前老闆，向飯店劉姓地主承攬整棟飯店的客房部，龔姓男子（56歲）從去年9月以押金1500萬元，另每月付115萬元房租，向郭嫌租下3樓到13樓的客房部。郭另在飯店一樓開素食餐廳，二樓則租給黎姓業者開港式餐廳。

龔男對警方表示，郭最近常以折抵房租為藉口預支房租，金額高達數10萬元甚至一、兩百萬元，總額將近1千多萬元，讓龔、林不勝其擾，兩人於是向郭嫌強調：「一切照合約進行！」造成郭嫌心生不滿，多次關閉客房部餐廳的電源，還揚言要對龔男不利，龔在6月1日到三民二分局偵查隊對郭嫌提出恐嚇告訴。

郭姓飯店經營人涉持菜刀砍傷林姓員工，今天中午落網，被帶回三民二警分局調查。記者黃...
郭姓飯店經營人涉持菜刀砍傷林姓員工，今天中午落網，被帶回三民二警分局調查。記者黃宣翰／攝影
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郭姓飯店經營人涉持菜刀砍傷林姓員工，警方查扣作案菜刀。記者黃宣翰／攝影
郭姓飯店經營人涉持菜刀砍傷林姓員工，警方查扣作案菜刀。記者黃宣翰／攝影
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恐嚇傷害罪

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